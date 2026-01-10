Partidarios de grupo separatista respaldado por EAU protestan en sur de Yemen en medio de tensiones

Los partidarios del Consejo de Transición del Sur (CTS) se congregaron en su bastión del distrito de Khor Maksar, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Adén. Grupos armados leales al CTS fueron vistos asegurando el área de la protesta, según un periodista de The Associated Press en Khor Maksar.

Los manifestantes lanzaron consignas contra Arabia Saudí y el gobierno internacional de Yemen. Agitaron banderas del sur de Yemen, que fue un Estado independiente entre 1967 y 1990. Algunos fueron vistos sosteniendo carteles con la imagen del líder del consejo, Aidarous al-Zubaidi, quien huyó de Adén hacia los Emiratos Árabes Unidos a principios de este mes, según mostraron imágenes de video transmitidas por los medios del CTS.

Yemen, ubicado en la estratégica entrada sur del Mar Rojo, ha estado sumido durante más de una década en una guerra civil que involucra una compleja interacción de agravios sectarios y tribales y la participación de potencias regionales.

La protesta del sábado se produjo en medio de crecientes tensiones entre los aliados de Estados Unidos, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, ya que su asociación de años en la guerra en Yemen se está desmoronando.

Establecido en abril de 2017, el CTS era una organización integrada por grupos que buscan restaurar el sur de Yemen como un Estado independiente, como lo fue entre 1967 y 1990. Recibió apoyo financiero y militar de los Emiratos Árabes Unidos.

Al-Zubaidi, quien también era miembro del Consejo Presidencial de Transición gobernante, fue sacado de contrabando a Abu Dabi a través de Somalia luego que supuestamente se negara a asistir a las conversaciones sobre una potencial desescalada de violencia en Riad, de acuerdo con Arabia Saudí. Una delegación del CTS asistió a las conversaciones la semana pasada y luego anunció la disolución del cuerpo separatista.

Abdulrahman Jalal al-Sebaihi, secretario general del consejo secesionista, anunció el viernes que el CTS cerrará todos sus cuerpos y oficinas dentro y fuera de Yemen, citando desacuerdos internos y creciente presión regional.

Sin embargo, Anwar al-Tamimi, portavoz del CTS, impugnó la decisión y escribió en X que sólo el consejo completo, bajo su presidente, puede tomar tales medidas, destacando las divisiones internas dentro del movimiento separatista.

Las tensiones entre Riad y Abu Dabi estallaron a principios del mes pasado cuando las fuerzas respaldadas por los Emiratos Árabes Unidos tomaron el control de las provincias de Hadramout, en las fronteras con Arabia Saudí, y Mahra, donde se apoderaron de áreas y instalaciones ricas en petróleo. También tomaron el palacio presidencial en Adén.

Después de semanas de esfuerzos liderados por Arabia Saudí para relajar las tensiones, las fuerzas gubernamentales, respaldadas por el Reino, lanzaron un ataque contra el CTS, obligando a los separatistas a salir de Hadramout, el palacio presidencial en Adén y los campamentos militares en Mahra.

La escalada del conflicto en el sur de Yemen fue el giro más reciente en la guerra civil que ha asolado al país desde 2014, cuando los rebeldes hutíes respaldados por Irán descendieron desde su bastión en el norte y tomaron la capital, Saná, obligando al gobierno reconocido internacionalmente a huir primero hacia el sur y luego al exilio en Arabia Saudí.

Una coalición encabezada por Arabia Saudí y que incluía a los Emiratos Árabes Unidos entró en la guerra de Yemen al año siguiente en un intento por restaurar el gobierno. La guerra ha permanecido en un punto muerto en los últimos años, y los rebeldes llegaron a un acuerdo con Arabia Saudí que detuvo sus ataques al reino a cambio de un fin a los ataques liderados por Arabia Saudí en sus territorios.

___ Magdy reportó desde El Cairo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

