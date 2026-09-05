Parreira, ex DT de Brasil recibe el alta tras 3 meses de internamiento por infección pulmonar

RIO DE JANEIRO (AP) — El exentrenador de Brasil Carlos Alberto Parreira, quien dirigió la campaña del equipo hacia el título del Mundial de 1994, fue dado de alta del hospital el sábado tras una estancia de tres meses debido a una grave infección pulmonar en medio de su tratamiento contra el cáncer.