Parreira, ex DT de Brasil recibe el alta tras 3 meses de internamiento por infección pulmonar

Parreira, de 83 años, a quien le diagnosticaron linfoma de Hodgkin en 2023, continuará su atención médica en casa, informó el Hospital Samaritano Barra en un comunicado.
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RIO DE JANEIRO (AP) — El exentrenador de Brasil Carlos Alberto Parreira, quien dirigió la campaña del equipo hacia el título del Mundial de 1994, fue dado de alta del hospital el sábado tras una estancia de tres meses debido a una grave infección pulmonar en medio de su tratamiento contra el cáncer.
Parreira, de 83 años, a quien le diagnosticaron linfoma de Hodgkin en 2023, continuará su atención médica en casa, informó el Hospital Samaritano Barra en un comunicado.
Parreira también dirigió a Brasil en el Mundial de 2006 y ganó con el equipo la Copa América de 2004 y la Copa Confederaciones de 2005.
También entrenó a varias otras selecciones en Copas del Mundo, entre ellas Kuwait (1982), Emiratos Árabes Unidos (1990), Arabia Saudí (1998) y Sudáfrica (2010).
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FUENTE: AP
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