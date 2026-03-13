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Parma marca 2 autogoles en 2 minutos y cae ante Torino

TURÍN, Italia (AP) — Parma marcó dos goles en propia puerta durante un par de minutos, lo que dio rumbo a un partido por lo demás apretado y lo encaminó el viernes hacia una derrota 4-1 ante Torino en la Serie A.

El colombiano Duván Zapata festeja tras anotar el cuarto tanto del Torino ante el Parma en un duelo de la Serie A, realizado el viernes 13 de marzo de 2026 (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)
El colombiano Duván Zapata festeja tras anotar el cuarto tanto del Torino ante el Parma en un duelo de la Serie A, realizado el viernes 13 de marzo de 2026 (Fabio Ferrari/LaPresse via AP) AP

Giovanni Simeone anotó su segundo gol en tres partidos para poner a Torino en ventaja por 1-0 en el tercer minuto, pero Mateo Pellegrino igualó por Parma 17 minutos después.

Parma apretó el botón de autodestrucción al inicio de la segunda mitad.

Primero, Enrico Delprato desvió a su propia red un disparo de Che Adams a los 55. Dos minutos después, Mandela Keita tuvo mala suerte cuando un remate de Simeone pegó en el travesaño y le golpeó a él casi sobre la línea de gol para rebotar hacia el interior de la portería.

El colombiano Duván Zapata añadió un cuarto tanto de gran factura en el tiempo de descuento para garantizar una victoria cómoda del Torino.

Fue apenas la segunda victoria de Torino en seis partidos y lo elevó dos puestos hasta el 13º.

La derrota cortó una racha de cinco partidos sin perder de Parma, que se mantuvo 12º, con un punto de ventaja sobre el propio Torino.

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