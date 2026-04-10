Parker Meadows de los Tigres va a la lista de lesionados tras conmoción y brazo roto

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Meadows fue hospitalizado durante la noche para observación y el viernes fue colocado en la lista de lesionados de 10 días. El equipo informó que también recibió cinco puntos de sutura por un corte en el lado derecho de la boca.

Greene realizó la atrapada, y Meadows cayó de espaldas aturdido, casi sin moverse, con las manos apuntando hacia arriba y sangre en el rostro. Después de unos minutos, Meadows pudo incorporarse. El personal médico lo ayudó lentamente a ponerse de pie y a dirigirse hacia un carrito que lo esperaba.

Detroit perdió 3-1 ante los Mellizos y fue barrido en la serie de cuatro juegos. La colisión hizo que Meadows se mordiera el interior de la boca, lo que provocó el sangrado.

Josh Bell abrió la octava entrada por Minnesota con un elevado corto hacia el jardín izquierdo-central que Greene parecía estar pidiendo, mientras él y Meadows corrían hacia la pelota. Meadows intentó frenar y apartarse en el último segundo. Pero su rostro pareció estrellarse contra la cabeza de Greene, lo que envió a ambos jugadores rodando sobre el césped.

Meadows había sido titular en 11 de 13 juegos en el jardín central para los Tigres esta temporada. Matt Vierling fue titular en los otros dos. Meadows se fue de 0-3 el jueves y batea para .250 con dos hits de extrabase.

Meadows, de 26 años, quien fue seleccionado por los Tigres en la segunda ronda del draft amateur de 2018, debutó en las Grandes Ligas en 2023. Se perdió los primeros dos meses de la temporada pasada por un problema nervioso en la parte superior del brazo derecho. Luego estuvo fuera más de un mes por una lesión en el hombro y terminó con un promedio de .215 y un OPS de .621.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP