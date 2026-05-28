Paris Saint-Germain, al borde de la grandeza en la Liga de Campeones

Aficionados del PSG encienden bengalas en las gradas de pie durante el partido de fútbol de ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich en París, el martes 28 de abril de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard) AP

En juego ante el Arsenal para el campeón defensor y su entrenador español, acostumbrado a ganar, está la oportunidad de afianzar su candidatura a ser considerado el mejor equipo de esta era.

“Llegué al club pensando: ‘Mi objetivo es hacer historia’, y efectivamente hemos hecho historia. Queremos seguir escribiendo la historia porque creemos que aún nos queda más por lograr”, dijo Luis Enrique.

El PSG ya está en la conversación cuando se trata de juzgar a los mejores equipos que han ganado el título en la era de la Liga de Campeones. Pero a veces se necesitan hechos fríos y contundentes para dejarlo claro.

Una victoria en el Puskas Arena convertiría al PSG en apenas el segundo equipo en revalidar el trofeo desde que la antigua Copa de Europa pasó a llamarse Liga de Campeones en 1992.

Durante muchos años no ocurrió ni siquiera con equipos considerados grandes de una generación.

El Barcelona de Pep Guardiola ganó dos en tres años. El AC Milan y la Juventus llegaron cada uno a tres finales consecutivas en los años 90, pero solo ganaron una cada uno. Ajax y Manchester United llevaron la defensa del título hasta la final, solo para caer en el último obstáculo.

El Real Madrid —ganador de más títulos europeos que cualquier otro club— finalmente rompió esa tendencia, al ganar tres seguidos de 2016 a 2018. Lo que antes y después parecía impensable, de pronto parecería un objetivo muy real para el PSG si se impone el sábado.

Luis Enrique se uniría a Guardiola y Zinedine Zidane como triple ganador de la Liga de Campeones. No es que su motivación se base en reconocimientos personales.

El ascenso del PSG

Tras ganar la Liga de Campeones con el Barcelona, Luis Enrique ha construido un PSG que ha marcado el estándar en Europa durante las dos últimas temporadas. Combina brillo ofensivo con una energía y una tenacidad que parecen estar llevando el deporte en una nueva dirección. Un equipo que juega con un alto riesgo de quedar expuesto en defensa a cambio de la recompensa máxima.

En su mejor versión, el PSG parece imparable, y la goleada 5-0 del año pasado sobre el Inter de Milán en la final fue la actuación más dominante en los 70 años de historia del torneo.

Y con una plantilla cuya edad promedio es inferior a 24 años, existe el potencial para que domine durante años.

Desire Doue, el héroe de dos goles de la final del año pasado, tiene apenas 20. El incansable mediocampista Joao Neves tiene 21.

La posición de privilegio del Madrid

Es evidente en las actuaciones del PSG —como el triunfo 5-4 sobre el Bayern Múnich en las semifinales— que este es un equipo especial, pero se necesitan títulos para confirmar su estatus entre los más grandes.

Para muchos, el Barcelona de Guardiola que ganó en 2009 y 2011 con Lionel Messi, Xavi y Andres Iniesta es el referente de la era moderna.

Para algunos, el Barcelona campeón de Luis Enrique en 2015, liderado por Messi, Neymar y Luis Suarez, fue incluso mejor.

En términos estadísticos, nadie puede igualar al Madrid de Zinedine Zidane con Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric y Toni Kroos, que ganó tres títulos consecutivos. En un periodo de cinco años, el Madrid fue campeón de Europa cuatro veces.

En general, al PSG aún le queda mucho camino para acercarse a los 15 títulos del Madrid, tras haber ganado la Liga de Campeones por primera vez el año pasado. Pero puede afianzar su candidatura a ser considerado el mejor de su era.

Fin de los Galácticos

Sin duda, el PSG se ha tomado su tiempo para llegar a este punto. Respaldado por la riqueza catarí, compró a los mejores jugadores del mundo en su intento por conquistar Europa —Messi, Neymar, Kylian Mbappe y Zlatan Ibrahimovic— mientras se gastaban miles de millones de dólares.

No fue hasta que hubo un cambio de enfoque hacia un modelo más basado en el equipo —aun repleto de superestrellas adquiridas a un costo exorbitante— que el PSG alcanzó la cima.

Se fueron los Galácticos Messi, Neymar y, por último, Mbappe. Llegaron Doue, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia. Ousmane Dembele —un jugador que no había cumplido las expectativas en el Barcelona— resurgió en París como el talismán de un grupo espectacularmente talentoso, pero inexperto.

Una semifinal en la primera campaña de Luis Enrique fue seguida por el triunfo del año pasado y la oportunidad de encadenar títulos esta temporada.

“Yo diría que la temporada pasada hubo más presión porque todos estaban como: ‘¡Es ahora! ¡No podemos perder esta vez!’ Esta vez, hay presión porque creemos que lo merecemos”, comentó Luis Enrique.

Los objetivos del Arsenal

Mientras el PSG apunta a la historia, el Arsenal busca dar la sorpresa y ganar su primer título de la Liga de Campeones.

El campeón de la Liga Premier avanzó a la final después de terminar primero en la fase de liga con un registro perfecto de victorias.

El equipo de Mikel Arteta perdió ante el PSG en las semifinales del año pasado.

“Son dos equipos que son excepcionales en la manera en que funcionan, (cómo) se adaptan y la intensidad con la que juegan. Vamos a tener que ser nuestra mejor versión para ganarlo”, añadió Arteta,

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FUENTE: AP