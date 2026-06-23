americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Paraguayo Miguel Almirón es suspendido un partido tras expulsión por cubrirse la boca

ATLANTA (AP) — El mediocampista paraguayo Miguel Almirón recibió el martes una suspensión de un partido después de convertirse en el primer jugador del Mundial en salir expulsado por cubrirse la boca.

El paraguayo Miguel Almirón se lamenta después de salir expulsado del partido ante Turquía por el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jeff Chiu)
El paraguayo Miguel Almirón se lamenta después de salir expulsado del partido ante Turquía por el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

La FIFA confirmó que Almirón se perderá el último partido de la fase de grupos de Paraguay, que se mide a Australia el jueves. El organismo indicó que la decisión no estaba sujeta a apelación.

De acuerdo con las nuevas reglas, los jugadores no tienen permitido cubrirse la boca para ocultar lo que están diciendo, y una infracción de este tipo conlleva una expulsión inmediata.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, impulsó la normativa después de un incidente en un partido de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Benfica la temporada pasada.

Gianluca Prestianni, del Benfica, intentó ocultar insultos presuntamente racistas dirigidos a Vinícius Júnior, del Madrid.

Posteriormente, la UEFA suspendió a Prestianni por seis partidos —tres de los cuales fueron aplazados— por lo que describió como “conducta discriminatoria”.

La International Football Association Board, encargada de establecer las reglas del deporte, acordó en abril que los jugadores pueden recibir una tarjeta roja por cubrirse la boca al momento de encarar a un rival.

La regla no es obligatoria dentro de las Reglas de Juego, pero le da a los organizadores de competiciones --como la FIFA-- la opción de aplicarla.

Infantino se expresó el martes a favor de la nueva regla.

“Para nosotros, esto de cubrirse la boca es una regla muy, muy importante", señaló Infantino a SNTV. "Es cuestión de respeto, del ejemplo que debemos dar.

“Si no tienes nada que ocultar, no te cubres la boca cuando le hablas a alguien. Las reglas han sido muy claras para todos, todos las conocen, así que este es un elemento importante”, añadió.

___

James Robson está en X como: https://x.com/jamesalanrobson

___

El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

EEUU sanciona a Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, y apunta al clan familiar castrista

EEUU sanciona a Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, y apunta al clan familiar castrista

El portugués Cristiano Ronaldo celebra después de anotar el primer gol de su equipo en partido por el Grupo K del Mundial entre Portugal y Uzbekistán, el martes 23 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Cristiano silencia las críticas con un doblete y Portugal vence 5-0 a Uzbekistán en el Mundial

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

El secretario de Defensa Pete Hegseth en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, en Washington, el 22 de junio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)

El Pentágono pide al Congreso 80.000 millones de dólares para la guerra con Irán

Audio inédito sacude el caso El Taiger: qué dijo la ex de Damián Valdés Galloso ante policía de Miami: claves.

Audio inédito sacude el caso El Taiger: qué dijo la ex de Damián Valdés Galloso ante policía de Miami: claves.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter