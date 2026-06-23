Paraguayo Miguel Almirón es suspendido un partido tras expulsión por cubrirse la boca

El paraguayo Miguel Almirón se lamenta después de salir expulsado del partido ante Turquía por el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

La FIFA confirmó que Almirón se perderá el último partido de la fase de grupos de Paraguay, que se mide a Australia el jueves. El organismo indicó que la decisión no estaba sujeta a apelación.

Almirón pasó a la historia luego de recibir una tarjeta roja por cubrirse la boca durante un intercambio de palabras con el turco Mert Mulder hacia el final de la primera mitad del encuentro del viernes pasado, en el que Paraguay se impuso 1-0 .

De acuerdo con las nuevas reglas, los jugadores no tienen permitido cubrirse la boca para ocultar lo que están diciendo, y una infracción de este tipo conlleva una expulsión inmediata.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, impulsó la normativa después de un incidente en un partido de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Benfica la temporada pasada.

Posteriormente, la UEFA suspendió a Prestianni por seis partidos —tres de los cuales fueron aplazados— por lo que describió como “conducta discriminatoria”.

La International Football Association Board, encargada de establecer las reglas del deporte, acordó en abril que los jugadores pueden recibir una tarjeta roja por cubrirse la boca al momento de encarar a un rival.

La regla no es obligatoria dentro de las Reglas de Juego, pero le da a los organizadores de competiciones --como la FIFA-- la opción de aplicarla.

Infantino se expresó el martes a favor de la nueva regla.

“Para nosotros, esto de cubrirse la boca es una regla muy, muy importante", señaló Infantino a SNTV. "Es cuestión de respeto, del ejemplo que debemos dar.

“Si no tienes nada que ocultar, no te cubres la boca cuando le hablas a alguien. Las reglas han sido muy claras para todos, todos las conocen, así que este es un elemento importante”, añadió.

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FUENTE: AP