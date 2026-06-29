Paraguay tumba a Alemania en los penales y se clasifica a octavos de final del Mundial

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El alemán Jamal Musiala (10) anota un penal ante el portero paraguayo Orlando Gill (12) durante la tanda de penales del partido de dieciseisavos de final del Mundial, el lunes 29 de junio de 2026, en Foxboro, Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne) AP Gustavo Gómez, de la selección de Paraguay, festeja la victoria sobre Alemania, por penales en los dieciseisavos de final de la Copa del Muindo, el lunes 29 de junio de 2026 en Foxborough, Massachusetts (AP Foto/Charles Krupa) AP

La tanda de penales llegó tras un empate 1-1 al cabo de los 90 minutos del tiempo reglamentario y los 30 de prórroga en el estadio de Boston.

Paraguay se puso en ventaja cuando Julio Enciso definió con un cabeza al final de la primera mitad. Kai Havertz igualó a los 52 minutos para Alemania.

El lunes fue el primer partido de eliminación directa de Alemania desde la final de 2014 en Brasil, cuando los alemanes derrotaron a Argentina 1-0 para conquistar su cuarto título mundial.

Fue el segundo tropiezo consecutivo ante un rival de Sudamérica en este Mundial. Venían de perder contra Ecuador en el cierre de la fase de grupos.

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FUENTE: AP