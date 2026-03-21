Paraguay concreta su mayor incautación de éxtasis

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La detención se realizó en la ruta PY01, en el límite entre las ciudades de Villa Elisa y Fernando de la Mora, en el extrarradio de Asunción.

El éxtasis, una droga sintética que actúa como estimulante y alucinógeno, y que produce una intensa sensación de euforia, empatía y distorsión sensorial, se comercia regularmente en forma de pastillas, aunque su uso no es tan popular en Paraguay, en parte por su alto costo que puede oscilar los 20 dólares por píldora.

No obstante, en los últimos meses se registraron detenciones en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de extranjeros que portaban la sustancia, provenientes de países europeos, como Holanda y Francia.

El director de comunicaciones de la Senad Francisco Ayala expresó a medios locales que la cantidad de dosis incautadas hace prever que no estaban dirigidas al mercado local, sino que irían a parar al extranjero, puntualmente, la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, este último uno de los mercados con mayor demanda.

FUENTE: AP