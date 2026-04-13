Para los Patriots nada ha cambiado con su entrenador Mike Vrabel antes del draft de la NFL

El entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra Mike Vrabel habla con los reporteros durante la reunión anual de la NFL el martes 31 de marzo del 2026.(AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Pero, según uno de los ejecutivos de la directiva del equipo, está desempeñando su trabajo con normalidad y preparándose el draft de la NFL de la próxima semana pese al reciente escrutinio sobre la naturaleza de su relación con una reportera.

“Muy involucrado. Todo sigue como de costumbre”, manifestó el vicepresidente de personal de jugadores de los Patriots, Eliot Wolf, cuando le preguntaron cuánto había participado Vrabel en el proceso del draft del equipo. “Diría que ha estado aquí con nosotros en esta etapa probablemente un poco más de lo que estuvo el año pasado. ... Ha estado aquí. Ha aportado. Ha visto a un montón de jugadores”.

Fue la primera vez que un integrante de la directiva del equipo habló con reporteros desde que el periódico New York Post publicó fotos de Vrabel y de la reportera de la NFL Dianna Russini, de The Athletic, en un hotel de Arizona, lo que ha generado preguntas sobre la naturaleza de su relación.

Vrabel habló con reporteros en una conferencia de prensa antes del draft del año pasado, pero el lunes decidió no hacerlo. Aunque los reporteros sí se toparon con Vrabel, quien los saludó brevemente, durante un recorrido por las nuevas instalaciones del equipo después de que concluyera la conferencia de prensa de Wolf.

Según el Post, las fotos fueron tomadas en Arizona dos semanas antes del inicio de las reuniones de propietarios de la NFL en Phoenix, que comenzaron el 29 de marzo.

Vrabel y Russini, quienes están casados, le enviaron comunicados separados al Post después de que se difundiera la historia, restando importancia a lo que muestran las fotos.

Russini señaló que “no representan al grupo de seis personas que estaban pasando el rato durante el día”.

“Esas fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier insinuación de lo contrario es ridícula”, le dijo Vrabel al diario.

The New York Times, propietario de The Athletic, informó el sábado que el medio digital está investigando la conducta de Russini.

Esa decisión se produjo después de que el editor ejecutivo del medio, Steven Ginsberg, le dijera previamente al Post que las fotos “carecían de contexto esencial” y alabara su trabajo en The Athletic.

Vrabel, quien ganó tres Super Bowls como jugador con Nueva Inglaterra, se prepara para su segunda temporada como entrenador de los Patriots. Dirigió al equipo a un récord de 14-3 la temporada pasada, que terminó con una derrota en el Super Bowl ante Seattle.

Los Patriots tienen la 31ma selección global en el draft de la próxima semana y 11 selecciones en total.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP