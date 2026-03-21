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Para los pasajeros aéreos de EEUU, la solución al cierre es simple: pagar a los agentes de la TSA

ATLANTA (AP) — Independientemente de la política o del destino, los pasajeros que utilizaban el aeropuerto de Atlanta coincidieron el sábado en un deseo: ya es hora de pagarles a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Varios pasajeros esperan fuera de un punto de control de la Administración Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el sábado 21 de marzo de 2026, (AP Foto/Jeff Amy)
Varios pasajeros esperan fuera de un punto de control de la Administración Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el sábado 21 de marzo de 2026, (AP Foto/Jeff Amy) AP

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta —uno de los más transitados del mundo— es una máquina de mover gente. Pero el cierre parcial del gobierno ha saturado los puntos de control de la agencia, que revisan a los pasajeros y el equipaje en busca de artículos peligrosos.

Muchos pasajeros que salen de Atlanta ahora llegan hasta con cuatro horas de anticipación, temerosos ante la posibilidad de que los retrasos les hagan perder sus vuelos.

Christian Childress, un asistente de vuelo privado, conoce de cerca el sistema de aviación. Cuando Childress, residente de Redwood City, California, está trabajando, no tiene que esperar en las filas de la TSA. Pero con frecuencia pasa por un punto de control cuando vuela en aerolíneas comerciales para llegar a su trabajo. El sábado, se dirigía a Nashville, Tennessee, en un viaje de placer.

Childress comentó que los efectos del cierre han sido “irregulares” hasta ahora, ya que llegó al aeropuerto de Atlanta casi tres horas antes de su vuelo de la 1:30 de la tarde

“El asunto número 1 debería ser pagarle a la gente a la que hay que pagarle y mantener seguro nuestro sistema de viajes aéreos”, afirmó. “Luego pueden debatir lo que quieran sobre seguridad nacional”.

Los agentes de la TSA no han recibido un cheque de pago desde que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos cerró parcialmente el 14 de febrero. Los demócratas se negaron a financiar a la agencia, mientras que otros departamentos no se han visto afectados, y exigieron cambios en la aplicación de las leyes migratorias por parte de agentes federales tras las muertes a tiros de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis.

Pero la preocupación por las largas filas en los aeropuertos atrae cada vez más atención.

Un proyecto de ley de financiamiento no logró avanzar el viernes en el Senado, ya que los demócratas se negaron a aportar el apoyo necesario. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, senador demócrata por Nueva York, dijo que presentaría el sábado una medida alternativa para financiar únicamente a la TSA. Es probable que eso también fracase, mientras los legisladores celebran una inusual sesión de fin de semana.

Algunos pasajeros dijeron que ya es hora de que los demócratas desistan del cierre.

“No quiero meterme entre los demócratas y los republicanos, pero creo que los demócratas están frenando todo porque no pueden salirse con la suya”, expresó Tyrone Williams, un jubilado del suburbio de Ellenwood, en el área de Atlanta. Estaba formado para el control de seguridad antes de volar a Filadelfia el sábado.

El presidente Donald Trump amenazó el sábado con darles a los agentes federales de inmigración un papel en la seguridad aeroportuaria, a menos que los demócratas en el Congreso acepten financiar el departamento.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que los demócratas deben llegar de inmediato a un acuerdo o él “trasladará a nuestros brillantes y patrióticos agentes del ICE a los aeropuertos, donde aplicarán la seguridad como nadie la ha visto antes”, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus siglas en inglés.

Afirmó que los agentes del ICE arrestarían a “todos los inmigrantes ilegales que han entrado en nuestro país”, centrándose particularmente en los que provienen de Somalia.

El mandatario no dio más detalles, y hasta el momento se ignora si existe un plan inminente para trasladar a agentes del ICE a los aeropuertos.

Los tiempos de espera en los puntos de control de Atlanta, que se dispararon hasta 90 minutos en las primeras horas del sábado, bajaron a media mañana a unos 25 minutos, un plazo más manejable, en el que suele ser uno de los días más lentos de la semana para los viajes aéreos. Pero la escasez de personal ha obligado a los aeropuertos a cerrar puntos de control en ocasiones, con tiempos de espera que han oscilado de forma drástica en Atlanta y en algunas otras ciudades.

Jackie Donahue, de Oldsmar, Florida, volaba de regreso a Tampa el sábado y se unió a la fila de uno de los puntos de control a las 11 de la mañana para un vuelo de las 2:25 de la tarde Dijo que estaba agradecida de que los agentes de la TSA siguieran trabajando sin paga.

“Tenemos que agradecerle a la gente que está aquí”, manifestó Donahue, una enfermera que regresaba de un crucero fluvial por Europa.

La gran mayoría de los empleados de la TSA son considerados esenciales y continúan trabajando sin paga durante la interrupción del financiamiento del gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que aproximadamente 50.000 empleados de la TSA trabajarían durante el cierre. El jueves, a nivel nacional, alrededor del 10% de los agentes de la TSA faltaron al trabajo, informó el departamento. En algunos lugares, las tasas de ausentismo fueron dos o tres veces más altas.

Líderes sindicales y funcionarios federales dicen que los agentes de la TSA están bajo presión financiera. Los revisores de aeropuertos han pasado casi la mitad de los últimos 171 días con cheques de pago retrasados por la política: 43 días el otoño pasado durante el cierre del gobierno más largo de la historia, cuatro días a principios de este año durante una breve interrupción del financiamiento, y ahora 36 días y contando durante el cierre actual.

Al menos 376 agentes han renunciado desde que comenzó este cierre, según funcionarios, lo que agrava la rotación de personal en una agencia que históricamente ha tenido algunas de las tasas de deserción más altas y la moral más baja entre los empleados del gobierno de Estados Unidos.

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El periodista de The Associated Press Collin Binkley contribuyó desde West Palm Beach, Florida.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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