Para Guardiola 'todo está saliendo mal' con el City tras sorpresiva derrota en la Champions

BODO, Noruega (AP) — Pep Guardiola reconoció que “todo está saliendo mal” en su Manchester City después de sufrir una sorprendente derrota el martes en la Liga de Campeones ante el Bodø/Glimt de Noruega.

El técnico del Manchester City Pep Guardiola durante la conferencia de prensa tras el partido contra el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones el martes 20 de enero del 2026. (Fredrik Varfjell/NTB via AP)
El City sucumbió 3-1 en un partido en el que jugó la última media hora con 10 hombres. Rodri Hernández, el centrocampista español que ganó el Balón de Oro en 2024, fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en rápida sucesión.

La inesperada caída contra un debutante en el torneo se produjo tres días después de que el City fuera superado por 2-0 en la Liga Premier ante su clásico rival Manchester United.

El City apenas ha ganado dos de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, y uno de esos triunfos fue contra el Exeter de la tercera división en la Copa FA.

“Hoy fue una oportunidad increíble para nosotros”, expresó Guardiola. "Pero todo está saliendo mal, las cosas en contra en muchos detalles. Eso es un hecho y tenemos que intentar cambiarlo. Los jugadores están ahí y lo intentamos”.

“No tengo ninguna duda de que en esta competición, nada está garantizado, eso es seguro. El United fue mejor que nosotros el sábado", remarcó.

El City también ha sido afectado por las lesiones, especialmente en la defensa. Sus centrales Ruben Dias, John Stones y Josko Gvardiol están descartados de momento. Además, el lateral derecho Matheus Nunes estuvo ausente debido a una enfermedad.

“Llegamos en algunos sectores sin jugadores importantes... estamos un poco frágiles”, admitió Guardiola.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

