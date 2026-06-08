Papa León pide a obispos españoles reparación para sobrevivientes de abusos sexuales

El papa León XIV se reúne con los obispos españoles en la Conferencia Episcopal Española, en Madrid, el lunes 8 de junio de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino) AP

León indicó a los obispos españoles que toda la comunidad eclesial debe tener “un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado”. Durante décadas, la jerarquía española había desestimado en gran medida la magnitud de los abusos en su Iglesia, hasta que un periódico empezó a documentar un legado de abusos y encubrimientos.

“Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación”, subrayó León. “Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación”.

En medio de la indignación pública por la crisis de abusos sexuales, España puso en marcha a principios de este año un sistema de reparaciones para casos de abusos clericales demasiado antiguos como para ser procesados, que exige la participación de la Iglesia católica y del gobierno español.

Otros países e Iglesias han establecido mecanismos de reparación para compensar a los sobrevivientes y ofrecer terapia, pero el español es inusual porque otorga al gobierno un papel fuerte en el proceso y la última palabra en los pagos.

El sistema, que no es jurídicamente vinculante, ha recibido elogios y también cierto escepticismo por parte de grupos de defensa y sobrevivientes. Da a las víctimas un año para presentar su solicitud.

Antes del encuentro previsto con León XIV, varios grupos que representan a sobrevivientes afirmaron que no se les informó sobre la reunión y realizaron una pequeña protesta frente a la embajada del Vaticano en Madrid.

En todo el mundo, los escándalos de abusos sexuales del clero y encubrimientos han sacudido diócesis católicas, dañando la reputación de la Iglesia más de tres décadas después que la crisis estallara públicamente por primera vez en Occidente.

León reafirma derecho de la Iglesia al secreto de confesión

León XIV también reafirmó el derecho de la Iglesia católica a mantener el secreto relacionado con el sacramento de la confesión, en medio de esfuerzos en Europa y otros lugares para obligar a sacerdotes católicos a denunciar abusos de los que se enteren durante esas conversaciones individuales.

Investigaciones independientes sobre abusos sexuales del clero en todo el mundo han identificado el sigilo de confesión como un gran obstáculo para sacar a la luz y prevenir abusos, y han pedido que se elimine. Las investigaciones han documentado cómo abusadores sexuales utilizaron el confesionario para solicitar sexo a menores y luego se ampararon en el sigilo de confesión para mantenerlo en secreto.

En su discurso ante el Parlamento español el lunes, León enmarcó el derecho de la Iglesia a mantener confidenciales las conversaciones entre sacerdote y penitente como una cuestión de libertad religiosa.

“Tutelarlo jurídicamente, como sucede de modo análogo en algunas profesiones, significa preservar un espacio sagrado de libertad interior, donde el creyente puede abrir su alma ante Dios sin temor a presiones externas”, sostuvo.

Exmiembros del Opus Dei no pudieron reunirse con León

Algunos exmiembros del poderoso movimiento católico Opus Dei, fundado en España y que sigue siendo influyente aquí, no pudieron conseguir una reunión con León XIV. Habían buscado hablar con él cuando estaba en Madrid sobre abusos psicológicos y de otro tipo que aseguran haber sufrido dentro del movimiento.

La oficina de León recibió una carta de ocho exmiembros el 24 de mayo en que solicitaban una audiencia, pero no pudo organizar la reunión con tan poca antelación, señaló Gareth Gore, un autor que se reunió con el papa en el Vaticano en marzo por un libro que escribió en 2024 sobre presuntos abusos en el Opus Dei, acusaciones que el movimiento rechazó enérgicamente por considerarlas infundadas.

Al declinar la reunión, León XIV quizá quiera evitar insinuaciones de que estaba interfiriendo en investigaciones eclesiásticas y argentinas sobre el movimiento. En 2024, fiscales argentinos concluyeron que había fundamentos para iniciar una investigación penal contra sus principales responsables en Sudamérica por cargos de trata de personas y explotación laboral contra 44 mujeres.

El Opus Dei en Argentina ha negado las acusaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP