Paolo Banchero guía al Magic a fácil triunfo 130-91 sobre Bucks sin Antetokounmpo

MILWAUKEE (AP) — Paolo Banchero anotó 33 puntos y el Magic de Orlando se impuso con facilidad por 130-91 a los Bucks de Milwaukee la noche del domingo, que dieron descanso a Giannis Antetokounmpo en el segundo partido de una serie de dos noches consecutivas.

Paolo Banchero, del Magic de Orlando, observa durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Bucks de Milwaukee, el domingo 8 de marzo de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash)
Jalen Suggs sumó 20 puntos y Desmond Bane aportó 18 para el Magic, que ganó su cuarto partido seguido para mantenerse sexto en la Conferencia Este, a un juego del Toronto, quinto, y por puntos porcentuales por delante de Miami.

Orlando nunca estuvo en desventaja y se fue al descanso con ventaja de 67-55. Al inicio del cuarto periodo, Suggs encestó un triple para iniciar una racha de 12-0 que amplió la ventaja del Magic a 26 puntos. Banchero se fue al banquillo definitivamente hacia el final del tercer cuarto, con Orlando arriba por 31.

Bobby Portis registró 18 puntos y 10 rebotes, y Cam Thomas anotó 17 para los Bucks, que vencieron a Utah la noche del sábado, pero han perdido cinco de sus últimos seis.

Antetokounmpo ha jugado en tres partidos desde que se perdió 15 por una distensión en la pantorrilla derecha. El jugador de 31 años se ha ausentado en 30 partidos esta temporada, por mucho la mayor cantidad en sus 13 años de carrera.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

