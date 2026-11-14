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Panamá investiga presunto atentado contra residencia de periodista

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — La Procuraduría General de Panamá abrió una investigación por un presunto atentado contra la residencia del periodista de investigación Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, ocurrido la madrugada de este sábado 14 de noviembre.

Carcasas carbonizadas de vehículos yacen afuera de la casa de Rolando Rodríguez, periodista de investigación del periódico La Prensa, tras un presunto ataque a su residencia en la Ciudad de Panamá, sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Matías Delacroix)
Carcasas carbonizadas de vehículos yacen afuera de la casa de Rolando Rodríguez, periodista de investigación del periódico La Prensa, tras un presunto ataque a su residencia en la Ciudad de Panamá, sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Matías Delacroix) AP

Indicaron que la Fiscalía Superior de San Miguelito investiga la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de incendiarismo. La Procuraduría indicó que las pesquisas podrán ampliarse si se detectan otras posibles conductas delictivas.

“Lo que sucedió en la madrugada ustedes han conocido durante el día de hoy es un tema que atañe al país. Esto supera y desborda a la prensa porque es un acto de terrorismo. La palabra suena muy duro, sobre todo para la historia de Panamá”, dijo el presidente de la Corporación La Prensa, Jorge Molina en conferencia de prensa.

Por su parte Rodríguez dijo que, “si bien esto ha sido un atentado contra la vida mía y la de mi familia, tengo que decir que esto cambia las reglas la las reglas del juego en Panamá. Porque ahora todos vamos a estar expuestos a este tipo de cosas”.

Según La Prensa, una persona llegó en taxi a la vivienda de Rodríguez cerca de las 2:30 de la madrugada, descendió del vehículo y arrojó un objeto hacia la residencia, causando una explosión. La esposa del periodista estaba dentro de la casa y logró escapar ilesa, informó el diario. El periodista se encontraba fuera de la ciudad de Panamá. El medio reportó pérdidas materiales.

Rodríguez es un veterano periodista de investigación y columnista del diario La Prensa que ha dirigido y participado en numerosas investigaciones periodísticas sobre presunta corrupción e irregularidades en la gestión pública, judicial y negocios en el país. Es un crítico y ha incomodado a los diferentes gobiernos en los últimos lustros. La Prensa tomó relevancia por su postura crítica durante el pasado régimen militar que terminó con la expulsión del entonces general y hombre fuerte Manuel Antonio Noriega por la invasión estadounidense en 1989.

El diario señaló que el presunto atentado ocurrió mientras Rodríguez prepara la publicación de una nota periodística que involucra a exfuncionarios del actual gobierno y a un contratista del Estado.

El presidente José Raúl Mulino rechazó la acción violenta mediante su cuenta personal de X e indicó que la Policía Nacional investiga el hecho junto con el Ministerio Público para entregar las pruebas a la justicia. El mandatario sostuvo que Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia y señaló que comunicó su solidaridad a Molina.

La Procuraduría informó que fiscales superiores y funcionarios del Ministerio Público se encontraban en el lugar realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. También rechazó cualquier acto contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.

Gremios periodísticos nacionales e internacionales así como el sector empresarial han rechazado lo sucedido. El Colegio Nacional de Periodistas condenó el presunto atentado, expresó su solidaridad con Rodríguez y su familia y pidió una investigación rigurosa y transparente que permita identificar a los responsables. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá condenó el presunto atentado y pidió investigan y castigar a los responsables.

FUENTE: AP

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