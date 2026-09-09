Palmer brilla y Chelsea remonta para vencer 6-3 a Leeds en la Copa de Inglaterra

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El mediocampista del Chelsea, Cole Palmer, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la Copa de la Liga de Inglaterra entre el Chelsea y el Leeds United en Londres, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Adam Davy/PA vía AP) AP

El equipo de Xabi Alonso perdía 2-0 después de 48 minutos en Stamford Bridge, pero el suplente Cole Palmer le dio la vuelta al partido.

Tras ingresar después del descanso, Palmer anotó de penalti en el 53 y consiguió el gol del empate con un disparo bajo con efecto dos minutos después.

Otro suplente del descanso, Pedro Neto, puso a Chelsea por delante al cumplirse la hora de juego y Danny Welbeck puso el 4-2 en el 65.

Leeds se había adelantado con goles de Tarik Muharemovic en el 23 y de Brenden Aaronson tres minutos después del descanso.

Dominic Calvert-Lewin anotó en el 75 para dar esperanzas a los visitantes con el 4-3, pero Chelsea sentenció la victoria con goles de Valentín Barco en el 80 y de Welbeck de nuevo en el cuarto minuto del tiempo añadido.

Fue la cuarta vez en cinco partidos esta temporada que Chelsea ha encajado dos o más goles en un encuentro.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP