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Palmer brilla y Chelsea remonta para vencer 6-3 a Leeds en la Copa de Inglaterra

LONDRES (AP) — Chelsea marcó cuatro goles en 12 minutos para lograr una victoria de remontada por 6-3 contra Leeds el miércoles en la Copa de la Liga inglesa.

El mediocampista del Chelsea, Cole Palmer, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la Copa de la Liga de Inglaterra entre el Chelsea y el Leeds United en Londres, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Adam Davy/PA vía AP)
El mediocampista del Chelsea, Cole Palmer, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la Copa de la Liga de Inglaterra entre el Chelsea y el Leeds United en Londres, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Adam Davy/PA vía AP) AP

El equipo de Xabi Alonso perdía 2-0 después de 48 minutos en Stamford Bridge, pero el suplente Cole Palmer le dio la vuelta al partido.

Tras ingresar después del descanso, Palmer anotó de penalti en el 53 y consiguió el gol del empate con un disparo bajo con efecto dos minutos después.

Otro suplente del descanso, Pedro Neto, puso a Chelsea por delante al cumplirse la hora de juego y Danny Welbeck puso el 4-2 en el 65.

Leeds se había adelantado con goles de Tarik Muharemovic en el 23 y de Brenden Aaronson tres minutos después del descanso.

Dominic Calvert-Lewin anotó en el 75 para dar esperanzas a los visitantes con el 4-3, pero Chelsea sentenció la victoria con goles de Valentín Barco en el 80 y de Welbeck de nuevo en el cuarto minuto del tiempo añadido.

Fue la cuarta vez en cinco partidos esta temporada que Chelsea ha encajado dos o más goles en un encuentro.

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