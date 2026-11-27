El técnico Alexander Medina de Estudiantes de La Plata disputa el balón con sus jugadores durante un entrenamiento previo a la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras, el viernes 27 de noviembre de 2026, en Montevideo. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Los equipos brasileños han dominado en las últimas siete ediciones: Flamengo (2019, 2022 y 2025), Palmeiras (2020-2021), Fluminense (2023) y Botafogo (2024).

Estudiantes —ganador de las ediciones 1968, 1969, 1970 y 2009— buscará terminar con esa supremacía para convertirse en el tercer máximo ganador del certamen junto a Peñarol de Uruguay y detrás de Independiente (7) y Boca Juniors (6).

El vencedor romperá la paridad que existe entre Argentina y Brasil en el historial de campeones: 25 cada uno.

Palmeiras, también campeón en 1999, clasificó segundo de su grupo con 11 puntos sobre 18 en disputa, la peor campaña en el certamen bajo el mando del portugués Abel Ferreira desde que asumió en 2020. En los mano a mano, superó a Cerro Porteño, Liga de Quito y Fluminense, estos últimos en definición por tanda de penales, para alcanzar su cuarta final en los últimos seis años.

Estudiantes clasificó segundo en la fase de grupos —sufrió una derrota— y eliminó sin triunfos como local a Universidad Católica, Corinthians y Flamengo para volver a disputar la final después de 17 años.

Jugadores a seguir

El zaguero paraguayo Gustavo Gómez es el mariscal de la defensa del Palmeiras y una garantía de gol en jugadas de pelota parada a favor. El defensor de 33 años y capitán es el único jugador que anotó en nueve ediciones consecutivas de la Libertadores, entre 2018 y 2026. Es además el futbolista más ganador en la historia del Verdao con 13 títulos.

Carlos Miguel, el arquero más alto del fútbol brasileño con 2,04 metros de altura, fue el héroe de las tres definiciones por penales que disputó Palmeiras este año ante Liga de Quito en cuartos y Fluminense en las semifinales de la Copa Libertadores y ante Vasco Da Gama en las semifinales de la Copa Brasil.

La ofensiva está liderada por el colombiano Jhon Arias y el artillero argentino José Manuel López, quien anotó más de 20 goles esta temporada,

Pocos confiaban que el arquero uruguayo Fernando Muslera a sus 40 años pudiera redimirse del fiasco del último Mundial con la Celeste. Pero fue determinante para Estudiantes con tres penales atajados en la definición por esa vía ante Flamengo en semifinales. La final del sábado sería su último partido en la valla del Pincha, ya que planea regresar al fútbol de su país para retirarse.

El otro caudillo es el delantero y capitán Guido Carrillo, jugador de la cantera de Estudiantes que regresó al club tras un periplo de más de ocho años en distintos clubes de Europa.

Los técnicos

El técnico portugués Abel Ferreira es el mentor de la mejor versión del Palmeiras en su historia. Llegó en 2020 y ganó 11 títulos, entre ellos dos Libertadores. Estudioso del rival y pragmático en la táctica, el luso de 47 años fue también subcampeón en el primer Mundial de Clubes 2025.

El uruguayo Alexander Medina, de 48 años, asumió en Estudiantes este año con el desafío de reemplazar al multicampeón Eduardo Domínguez, quien partió al Atlético Mineiro. El Cacique se adaptó rápidamente a la idioscracia de un club que valora la pertenencia y se agiganta ante desafíos que parecen imposibles.

El escenario

La final se disputará en el mítico estadio Centenario de Montevideo, declarado por FIFA monumento histórico del fútbol mundial, con capacidad para 60.000 espectadores.

Es el coliseo que albergó más finales de Copa Libertadores en su historia (22) y será sede del partido inaugural del Mundial 2030, justo en coincidencia con el centenario de la primera Copa del Mundo que organizó Uruguay.

Cómo se define

En caso de empate tras los 90 minutos, se jugarán 30 minutos de tiempo extra y de persistir la igualdad el trofeo se definirá en tanda de penales. El campeón embolsará 25 millones de dólares y jugará la Copa Intercontinental de la FIFA a partir del 9 de diciembre en Qatar. También se clasificará al Mundial de Clubes 2029.

La final será dirigida por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

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FUENTE: AP