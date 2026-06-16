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Pallante lanza 7 sólidas entradas y los Cardenales vencen 3-2 a los Padres

SAN LUIS (AP) — Andre Pallante lanzó siete sólidas entradas, Blaze Jordan conectó un doble impulsor y Nathan Church añadió un sencillo remolcador, y los Cardenales de San Luis vencieron la noche del martes 3-2 a los Padres de San Diego.

Lars Nootbaar, de los Cardenales de San Luis, conecta un elevado de sacrificio durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el martes 16 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Joe Puetz)
Lars Nootbaar, de los Cardenales de San Luis, conecta un elevado de sacrificio durante la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el martes 16 de junio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Joe Puetz) AP

Pallante (8-4) ponchó a seis mientras permitió dos carreras con cuatro hits, y Riley O’Brien consiguió su décimo octavo salvamento.

Lars Nootbaar abrió la segunda entrada con una base por bolas antes de anotar con el primer doble de la temporada de Jordan. Church conectó un sencillo y Jordan le dio a San Luis una ventaja de 2-0.

Nootbaar completó la anotación de los Cardenales con un elevado de sacrificio al jardín central en la quinta para ponerlos arriba 3-1.

JJ Wetherholt terminó de 4-3 con una base por bolas por San Luis. Wetherholt se convirtió en el segundo novato esta temporada con más de 65 hits y más de 10 jonrones.

Michael King (4-6) cargó con la derrota tras permitir tres carreras con cinco hits en 4 1/3 entradas.

Jackson Merrill pegó un doble de una carrera en la sexta que impulsó al dominicano Fernando Tatis Jr., pero eso fue todo para los Padres, que cerraron una noche de cuatro hits.

Los Cardenales se convirtieron en el quinto equipo de la Liga Nacional en alcanzar 40 victorias esta temporada. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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