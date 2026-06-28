Pakistán indica que su operación terrestre y ataques en la frontera afgana matan a 29 milicianos

En una publicación en X, el ministro de Información, Attaullah Tarar, señaló que la operación se lanzó en respuesta a múltiples ataques de milicianos en todo el país. No ha habido una respuesta de Afganistán.

Pakistán ha sido testigo de un aumento de los ataques de milicianos dirigidos contra la policía y las fuerzas de seguridad en los últimos años. Las autoridades han responsabilizado a los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, y a grupos milicianos aliados por la mayor parte de la violencia.

Esto ocurre un día después de que milicianos armados con armas de fuego y explosivos atacaran la sede regional de los Rangers, una fuerza paramilitar, en la ciudad portuaria sureña de Karachi, matando a tres soldados. Las fuerzas de seguridad abatieron a tres agresores y detuvieron a otro, a quien el ejército identificó como un ciudadano afgano que se encontraba herido.

Jamaat-ul-Ahrar, una facción escindida de los talibanes paquistaníes, se atribuyó la autoría del ataque en Karachi en un comunicado la noche del sábado.

Tarar indicó que la operación más reciente de Pakistán a lo largo de la frontera afgana tuvo como objetivo escondites y refugios de los talibanes paquistaníes. Los talibanes paquistaníes son un grupo miliciano distinto de los talibanes afganos, aunque ambos son aliados. Los talibanes afganos regresaron al poder en el vecino Afganistán en 2021.

Es probable que las operaciones más recientes tensen aún más las ya tirantes relaciones entre Islamabad y Kabul.

Los ataques son los más recientes en la violencia transfronteriza entre vecinos

Los ataques transfronterizos del domingo y la operación terrestre ocurrieron menos de tres semanas después que el ejército de Pakistán lanzara bombardeos aéreos contra lo que afirmó que eran escondites de milicianos en Afganistán. Pusieron fin a cerca de un mes de relativa calma tras lo que Islamabad había descrito como una “guerra abierta” entre los países vecinos, pese a los esfuerzos internacionales por negociar una paz duradera.

La escalada se produce tras meses de acciones militares de represalia entre ambos países. Cientos de personas han muerto en los enfrentamientos transfronterizos desde febrero, cuando Afganistán lanzó ataques de represalia luego que Pakistán realizara bombardeos aéreos dentro del territorio afgano.

Varias rondas de conversaciones de paz mediadas internacionalmente no han logrado asegurar un alto el fuego duradero. China también recibió a las dos partes en abril y, posteriormente, Beijing anunció que Pakistán y Afganistán habían acordado no intensificar su conflicto y explorar una solución.

Desde el año pasado, Pakistán ha llevado a cabo múltiples ataques a lo largo de la frontera y dentro de Afganistán, dirigidos contra supuestos escondites del TTP y otros milicianos. Pakistán acusa al gobierno de los talibanes afganos en Afganistán de dar refugio a milicianos que perpetran ataques mortales dentro de Pakistán, especialmente el TTP. Kabul lo niega.

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Fraser reportó desde Ankara, Turquía. Los periodistas de The Associated Press Abdul Qahar Afghan en Kabul; Riaz Khan en Peshawar, Pakistán, e Ishtiaq Mahsud en Dera Ismail Khan, Pakistán, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP