Pakistán detiene a líder de grupo en Cachemira ilegalizado tras protestas

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Shaukat Nawaz Mir, jefe del prohibido Comité Conjunto de Acción Awami, o JAAC, fue detenido durante un allanamiento a una vivienda, señaló el administrador gubernamental Munir Qureshi. Indicó que Mir enfrenta cargos de sedición por presuntamente incitar a la violencia durante las protestas de principios de este mes, que dejaron al menos cuatro agentes de seguridad y tres civiles muertos.

El arresto de Mir se produjo semanas después de que las autoridades anunciaran una recompensa de 10 millones de rupias (unos 35.000 dólares) por información que condujera a su captura y a la de otros tres miembros del grupo, y prometieran mantener en reserva la identidad de los informantes.

El gobierno regional prohibió el JAAC a principios de este mes, al citar amenazas al orden público, y detuvo a decenas de sus simpatizantes.

El JAAC exige la abolición de 12 escaños en la Asamblea Legislativa regional reservados para refugiados que emigraron a Pakistán desde la Cachemira controlada por India hace décadas.

El grupo sostiene que esos escaños otorgan una influencia política desproporcionada a personas que viven fuera del territorio.

La disputa se intensificó después de que el Tribunal Supremo de la Cachemira administrada por Pakistán dictaminara que los escaños para refugiados están protegidos constitucionalmente y no pueden abolirse sin una enmienda constitucional. La Asamblea Legislativa regional ha completado su mandato de cinco años, y el asunto se ha convertido en un punto de tensión política de cara a las elecciones previstas para el próximo mes.

Los escaños para refugiados se crearon para representar a las personas desplazadas de la Cachemira controlada por India por el conflicto sobre la región del Himalaya. India y Pakistán administran cada uno una parte de Cachemira, pero reclaman el territorio en su totalidad. Han librado dos de sus tres guerras por Cachemira desde que obtuvieron la independencia del dominio británico en 1947. __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP