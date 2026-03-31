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Painter gana en su debut en las mayores con 8 ponches y Filis superan 3-2 a Nacionales

FILADELFIA (AP) — Andrew Painter recetó ocho ponches en 5 1/3 entradas para cumplir un fantástico debut en las Grandes Ligas, y los Filis de Filadelfia superaron el martes 3-2 a los Nacionales de Washington.

Andrew Painter, de los Filis de Filadelfia, lanza en el duelo del martes 31 de marzo de 2026 ante los Nacionales de Washington (AP Foto/Matt Rourke)
Andrew Painter, de los Filis de Filadelfia, lanza en el duelo del martes 31 de marzo de 2026 ante los Nacionales de Washington (AP Foto/Matt Rourke) AP

Kyle Schwarber y el cubano Adolis García conectaron sendos jonrones por Filadelfia. El dominicano Jhoan Durán ponchó a dos en una novena entrada sin carreras para su segundo salvamento.

Brandon Marsh realizó una buena atrapada en carrera tras el batazo profundo de James Wood al jardín izquierdo para terminar el juego cuando la carrera del empate estaba en segunda base.

Painter, de 22 años, estuvo a la altura de las expectativas como el prospecto de pitcheo más prometedor de los Filis en debutar desde Cole Hamels hace 20 años.

El derecho permitió cuatro hits y una carrera. Otorgó una base por bolas en su faena de 84 lanzamientos.

Painter (1-0) combinó curvas, sweepers y sliders con una recta que casi alcanzó las 100 mph y mostró plenamente la grandeza que se le ha pronosticado desde que fue la 13ª selección global del draft amateur de 2021. Firmó por un bono de 3,9 millones de dólares.

Su debut con los Filis se retrasó tras una cirugía Tommy John en 2023 que lo obligó a perderse dos temporadas completas de ligas menores y a lanzar 118 entradas la temporada pasada, en su mayoría en la sucursal de la Triple-A en Leigh Valley.

Por los Nacionales, los venezolanos Jorbit Vivas de 2-1, Keibert Ruiz de 4-0.

Por los Filis, el cubano García de 3-2 con una anotada y una empujada.

FUENTE: AP

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