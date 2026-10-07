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Padres evitan eliminación, vencen 4-3 a Cerveceros en 3er juego de serie divisional

SAN DIEGO (AP) — Jake Cronenworth conectó un jonrón para romper el empate, el abridor del primer juego Michael King lanzó las dos últimas entradas y los Padres de San Diego evitaron la eliminación en los playoffs al superar el martes 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

Michael King, de los Padres de San Diego, lanza en el tercer juego de la serie divisional de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee, el martes 6 de octubre de 2026 (AP Foto/Derrick Tuskan)
Michael King, de los Padres de San Diego, lanza en el tercer juego de la serie divisional de la Liga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee, el martes 6 de octubre de 2026 (AP Foto/Derrick Tuskan) AP

Xander Bogaerts convirtió una doble matanza que puso fin al tercer juego de la serie divisional de la LIga Nacional como campocorto por los Padres. San Diego recortó a 2-1 la ventaja de Milwaukee en la serie al mejor de cinco con una tensa victoria de ida y vuelta sobre los Cerveceros, el mejor equipo de las mayores en la campaña regular.

El cuarto compromiso se disputará la noche del miércoles en el Petco Park. Si es necesario, el quinto juego regresará a Milwaukee el viernes.

Los dominicanos Fernando Tatis Jr. y Manny Machado impulsaron carreras tempranas por los Padres, pero su bullpen no contó con el estelar cerrador Mason Miller, quien fue incluido en la lista de paternidad unos 45 minutos antes del primer lanzamiento.

King dio un paso al frente apenas dos días después de haber lanzado cinco entradas, y lo cerró —pero sólo después de un emocionante noveno inning.

Retiró a cuatro de sus primeros cinco adversarios, pero el venezolano William Contreras y Brice Turang recibieron bases por bolas con un out en la novena. Christian Yelich luego conectó una línea por el centro, pero Bogaerts se arrodilló para fildearla tras un bote corto y corrió para pisar la segunda base antes de retirar a Yelich en primera con un tiro para terminar el juego.

King consiguió su primer salvamento desde 2023, el primero en postemporada y el primero con los Padres.

Contreras conectó un jonrón y sumó tres hits por los Cerveceros, que perdieron su 12.º juego consecutivo de postemporada como visitantes en una racha que se remonta a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2018.

Yelich incluso logró su primera carrera impulsada en playoffs desde 2018 con un sencillo en la séptima entrada, pero Milwaukee quedó abajo temprano y nunca estuvo al frente, dejando a 11 corredores en base.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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