Bautista aprovechó una asistencia de Rondón dentro del área para abrir el marcador con un remate cruzado a los 46 minutos.

El venezolano Rondón firmó a los 89’ su decimoséptimo tanto del certamen desde el punto penal; una jugada insólita en la que el delantero Paulinho tuvo que asumir el rol de arquero en Toluca tras la expulsión de Hugo González.

Los Tuzos hilaron su cuarta victoria y escalaron momentáneamente a la séptima posición, a la espera del resultado entre Monterrey y Pumas.

Por su parte, los Diablos Rojos se estancaron en el quinto peldaño tras sufrir su cuarta derrota del torneo.

Pachuca encaró el encuentro con la obligación de ganar para evitar la eliminación. Su victoria pone en aprietos a Tijuana, octavo de la tabla, que podría quedar fuera de la fase final si Rayados cosecha tres unidades.

El conjunto anfitrión salió a proponer desde el silbatazo inicial. Durante la primera mitad, a Rondón le anularon tres anotaciones por fuera de lugar.

El tanto de Bautista brindó tranquilidad a los locales. En la recta final, el guardameta Hugo González vio la tarjeta roja tras perder el balón y cometer la falta en una acción manifiesta de gol.

Sin cambios disponibles, Paulinho tomó los guantes en los minutos finales e incluso alcanzó a rozar el cobro de penal de Rondón, ajustado al poste.

El triunfo pachuquense dejó sin posibilidades de clasificación a los Pumas, subcampeones del Clausura 2026, quienes llegan eliminados a su último compromiso.

Con sus 17 anotaciones, Rondón se encamina a coronarse como el mejor goleador del torneo, al mantener una ventaja considerable sobre Henry Martín (América), su más cercano perseguidor con 11 tantos.

León se clasifica in extremis

Ismael Díaz conectó un soberbio disparo desde el borde del área en el arranque del tiempo de compensación para darle a León la victoria por 2-1 sobre Santos y el pase directo a la Liguilla.

Un autogol de Emmanuel Echeverría a los 37 adelantó provisionalmente a los esmeraldas, pero Ramiro Sordo emparejó el marcador para los laguneros a los 50’.

Díaz selló el boleto del cuadro leonés con un potente remate cruzado que venció a Carlos Acevedo, en un momento en que Santos buscaba consumir minutos para asegurar el empate que le daba la clasificación.

Los santistas disputaron la segunda mitad en inferioridad numérica, tras la expulsión de Kevin Palacios en el añadido del primer tiempo por una agresión sobre Luis Valadez.

León se colocó en la sexta posición con 26 puntos, a la espera del resultado definitivo de Monterrey frente a Pumas.

Por su parte, Santos consumó su eliminación al quedar ubicado en el noveno sitio con 25 unidades.

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FUENTE: AP