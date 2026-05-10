Pachuca pone fin al reinado del Toluca al ganar 2-0 la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

Valencia abrió la cuenta a los 10 minutos, después de cobrar un penalti por una falta que él mismo recibió al ingresar al área por parte de Marcel Ruiz.

Kenedy hizo más amplia la distancia en el marcador a los 48, luego de cuajar un veloz contragolpe por el centro, que definió magistralmente al pasar los linderos del área.

Con este resultado, los Diablos Rojos vieron el final de su dominio en el futbol mexicano luego de haber conquistado los más recientes títulos del Apertura 2025 y Clausura 2025.

Pachuca volverá a jugar la instancia de las semifinales por primera ocasión desde el torneo Apertura 2022, en el que conquistó su séptimo título luego de golear 8-2 al Toluca en la final.

Valencia volvió a ser el factor diferencial con su segunda diana de la eliminatoria ante un rival que dispuso de varias rotaciones de inicio, luego de haber jugado a media semana en las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF.

Con la desventaja de dos goles en el global, los escarlatas tuvieron un par de opciones en el curso de la primera mitad que terminaron con balones en los postes después de disparos lejanos de Pável Pérez y Nicolás Castro.

Del otro lado, la efectividad de los Tuzos fue diferencial cuando Kenedy fue habilitado por Alexéi Domínguez para escaparse por el centro del campo hasta llegar al área rival y superar con su remate al arquero Luis García para hacer el segundo tanto.

Jesús Angulo estrelló el tercer remate del Toluca en el poste en la recta final, cuando sacó un potente derechazo dentro del área por sector izquierdo y se le negó la anotación por el impacto en el madero.

Los Diablos Rojos del Toluca ahora deberán enfocarse en la final de la Copa de Campeones de CONCACAF, duelo en el que se medirán como locales el sábado 30 de mayo a los Tigres, que fueron eliminados de la liguilla el sábado luego de caer 2-0 ante Chivas para quedar fuera por criterios de desempate tras una igualada 3-3 en el global y mejor posición en la tabla del Guadalajara.

Pachuca se une a Chivas y a Cruz Azul como los equipos clasificados a las semifinales del Clausura, a la espera de que se definan los enfrentamientos con la resolución de la serie entre Pumas y América, que va igualada 3-3 tras el duelo de ida en el Estadio Banorte.

FUENTE: AP