Owen Caissie pega jonrón y Marlins barren a Rockies en serie inaugural

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Owen Caissie, de los Marlins de Miami (a la derecha), es bañado en agua tras anotar un jonrón de dos carreras que le dio la victoria a su equipo sobre los Rockies de Colorado en un partido de béisbol el domingo 29 de marzo de 2026 en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

El venezolano Javier Sanoja pegó un doble con dos outs en la novena entrada ante el relevista de los Rockies Victor Vodnik (0-1) antes de que Caissie castigara un cambio de Vodnik y lo enviara por encima de la barda del jardín derecho.

Además de volarse la cerca, Caissie conectó dos dobles y bateó de 10-5 en la serie de tres juegos.

Sanoja, el dominicano Otto López y Xavier Edwards sumaron dos hits cada uno por los Marlins. Michael Petersen (1-0) se llevó el triunfo al lanzar una novena entrada perfecta.

El abridor colombiano de los Rockies José Quintana fue retirado del juego tras 4 1/3 entradas y 78 lanzamientos, permitiendo dos carreras. Quintana concedió cuatro hits, ponchó a dos y dio cuatro bases por bolas.

Por los Rockies, el puertorriqueño Willi Castro de 3-1 con una anotada. El venezolano Ezequiel Tovar de 4-1.

Por los Marlins, el dominicano Deyvison De Los Santos de 2-1.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP