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Owen Caissie pega jonrón y Marlins barren a Rockies en serie inaugural

MIAMI (AP) — Owen Caissie conectó un jonrón de dos carreras para dejar en el terreno al rival y darle a los Marlins de Miami una victoria por 4-3 sobre los Rockies de Colorado el domingo, además de completar una barrida en su serie inaugural de la temporada.

Owen Caissie, de los Marlins de Miami (a la derecha), es bañado en agua tras anotar un jonrón de dos carreras que le dio la victoria a su equipo sobre los Rockies de Colorado en un partido de béisbol el domingo 29 de marzo de 2026 en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)
Owen Caissie, de los Marlins de Miami (a la derecha), es bañado en agua tras anotar un jonrón de dos carreras que le dio la victoria a su equipo sobre los Rockies de Colorado en un partido de béisbol el domingo 29 de marzo de 2026 en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

El venezolano Javier Sanoja pegó un doble con dos outs en la novena entrada ante el relevista de los Rockies Victor Vodnik (0-1) antes de que Caissie castigara un cambio de Vodnik y lo enviara por encima de la barda del jardín derecho.

Además de volarse la cerca, Caissie conectó dos dobles y bateó de 10-5 en la serie de tres juegos.

Sanoja, el dominicano Otto López y Xavier Edwards sumaron dos hits cada uno por los Marlins. Michael Petersen (1-0) se llevó el triunfo al lanzar una novena entrada perfecta.

El abridor colombiano de los Rockies José Quintana fue retirado del juego tras 4 1/3 entradas y 78 lanzamientos, permitiendo dos carreras. Quintana concedió cuatro hits, ponchó a dos y dio cuatro bases por bolas.

Por los Rockies, el puertorriqueño Willi Castro de 3-1 con una anotada. El venezolano Ezequiel Tovar de 4-1.

Por los Marlins, el dominicano Deyvison De Los Santos de 2-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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