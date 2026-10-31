Otras mujeres contactan a la policía por incidentes previos con Josh Jacobs tras su arresto

ARCHIVO - Foto del 9 de junio del 2026 del corredor de los Packers de Green Bay Josh Jacobs durante una práctica del equipo. (AP Foto/Kayla Wolf, Archivo) AP

Esos relatos se incluyeron como evidencia en el caso de agresión de Jacobs que el Departamento de Policía de Hobart/Lawrence divulgó la noche del viernes en respuesta a una solicitud de registros públicos.

Jacobs se declaró que no peleará las acusaciones el 10 de septiembre ante cargos menores por agresión y daños criminales a la propiedad. Jacobs fue arrestado el 26 de mayo, tres días después de un incidente en el que una mujer dijo que él la arrojó al suelo.

No está claro cómo influirán las acusaciones más recientes en la investigación de la NFL sobre Jacobs. La liga lo colocó en agosto en la lista de exentos del comisionado después de que se presentaran cargos en su contra. Jacobs se perdió los primeros seis duelos de los Packers.

La NFL aún investiga a Jacobs por el incidente que derivó en su arresto en mayo, por lo que la liga todavía podría imponer más sanciones al corredor.

No hubo comentarios inmediatos de Jacobs ni de su equipo legal sobre las acusaciones que surgieron en los registros policiales a última hora del viernes. Cuando se le permitió volver al campo a principios de este mes, Jacobs manifestó que estaba “arrepentido” y sus abogados señalaron que había aceptado la responsabilidad por sus acciones en el caso de Wisconsin.

“Como hay asuntos legales en curso, no hará más comentarios”, indicaron sus abogados el 16 de octubre.

Según los registros divulgados el viernes, una mujer se comunicó con la policía después del arresto de Jacobs para decir que había vivido un incidente similar con él alrededor de 2023. Más tarde diría que el hecho en realidad ocurrió el 5 de enero de 2022.

La mujer dijo que estuvo hablando con Jacobs durante unos seis meses antes de pasar alrededor de 11 horas en su casa. La mujer contó que, después de decirle a Jacobs que no había ido allí para tener relaciones sexuales, él se enfureció, le dio una bofetada en la cara y le dijo que no le faltara al respeto.

Afirmó que él le quitó el teléfono y lo arrojó a una piscina cuando ella intentó irse, y que la agarró del cabello, la lanzó sobre una cama, la inmovilizó, la tiró al suelo y dijo que “debería matarte ahora mismo”. También dijo que Jacobs le escupió.

La mujer explicó que no había denunciado el incidente ante las autoridades porque después siguió siendo amiga de Jacobs y le preocupaba que no creyeran sus acusaciones. Señaló que esta vez contactó a la policía porque creía que mostraba un patrón de conducta similar a las acusaciones del caso de mayo.

Otra mujer dijo a la policía que tuvo relaciones sexuales con Jacobs en abril de 2021. La mujer contó que el condón se rompió, así que le pidió a Jacobs que se hiciera pruebas de enfermedades de transmisión sexual porque ambos habían estado involucrados con otras personas.

La mujer relató que Jacobs después la sacó de la residencia, la agarró de los brazos y del bíceps, la empujó contra una pared y arrojó sus pertenencias afuera. Dijo a la policía que sufrió moretones en los brazos e hinchazón en la zona de las costillas.

La policía de Hobart/Lawrence indicó que obtuvo registros de ese incidente que señalaban que los agentes no observaron “ninguna señal visible de lesión, moretones o daños consistentes con un altercado físico”.

Otra mujer dijo que conoció a Jacobs a través de redes sociales y que él la llevó en avión a una residencia en mayo de 2022. Describió un altercado en el que Jacobs la agarró del cabello, le puso las manos en la cabeza y el cuello, la arrastró, le arañó el pecho y le quitó el teléfono después de que se le cayera al suelo.

La mujer dijo que le quedaron moretones en un brazo y arañazos en el pecho y el cuello. Afirmó que no denunció el incidente a la policía porque en ese momento no era ciudadana de Estados Unidos y que Jacobs le dijo que podía ser deportada.

Jacobs, seleccionado tres veces al Pro Bowl, lideró la NFL en yardas por tierra en 2022 con los Raiders de Las Vegas, equipo en el que jugaba cuando presuntamente ocurrieron los tres incidentes anteriores. Se unió a los Packers en 2024.

Regresó hace dos semanas y anotó dos veces en la victoria del equipo el jueves por la noche sobre los Panthers de Carolina, celebrando uno de los touchdowns al colocar brevemente las manos detrás de la espalda. El gesto provocó una reacción negativa inmediata de los espectadores a la luz de su arresto durante la temporada baja, pero Jacobs dijo que estaba imitando su celebración a partir de una canción góspel llamada “Break Every Chain”.

Los registros divulgados el viernes también ofrecieron más detalles del incidente del 23 de mayo que llevó al arresto de Jacobs. Según la denuncia penal divulgada en agosto, la mujer les dijo que Jacobs la agarró y la arrojó al suelo mientras ella intentaba salir por una puerta del garaje, lo que hizo que se golpeara la cabeza. La policía dijo que Jacobs también le quitó el teléfono mientras ella estaba en el suelo.

Los registros divulgados el viernes señalaron que la mujer dijo que, mientras aún estaban en la casa, Jacobs se abalanzó sobre ella, la inmovilizó en la cama con el peso de su cuerpo sobre su pecho y que le puso la mano sobre la boca y la nariz, de modo que sintió que no podía respirar.

También indicó que creía haber perdido el conocimiento por un breve momento cuando el enfrentamiento se trasladó al garaje.

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FUENTE: AP