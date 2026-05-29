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Otamendi, caudillo de la defensa de Argentina, jugará para River Plate después del Mundial

BUENOS AIRES (AP) — El veterano Nicolás Otamendi, pilar de la defensa del campeón del mundo Argentina, jugará para River Plate tras el Mundial.

El defensor de Argentina, Nicolás Otamendi, celebra tras convertir ante Marruecos durante el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, Francia. (AP Foto/Silvia Izquierdo)
El defensor de Argentina, Nicolás Otamendi, celebra tras convertir ante Marruecos durante el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, Francia. (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

El club millonario anunció el viernes la contratación del defensor de 38 años, quien acaba de finalizar su vínculo con el Benfica de Portugal, donde fue ídolo y capitán.

Otamendi firmó contrato con River hasta 2027 y se unirá al plantel dirigido por Eduardo Coudet tras su participación con Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se jugará del 11 de junio hasta el 19 de julio.

El fichaje marca el regreso de Otamendi al fútbol argentino después de 16 años en clubes de Europa (Porto, Valencia, Manchester City y Benfica) y el Atlético Mineiro de Brasil. Si bien surgió de la cantera de Vélez Sarsfield, el jugador siempre expresó que deseaba cerrar su carrera en River, club del cual es hincha.

Otamendi conformó junto a Cristian Romero la zaga central de Argentina que ganó el Mundial 2022. Todo indica que la dupla se mantendrá en la próxima Copa del Mundo, en la que la Albiceleste debutará contra Argelia el 16 de junio en Kansas City por el Grupo J, que completan Austria y Jordania.

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FUENTE: AP

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