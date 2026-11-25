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La persona habló bajo condición de anonimato el miércoles porque el acuerdo, sujeto a que supere satisfactoriamente el examen físico, no había sido anunciado.

Baltimore reclamó a Robert en waivers procedente de los Mets de Nueva York el 31 de agosto, pero el jardinero de 29 años disputó apenas tres juegos con los Orioles antes de que problemas en el tendón de la corva lo enviaran a la lista de lesionados. El equipo rechazó su opción de club de 20 millones de dólares para 2027, pero ahora está listo para traerlo de vuelta por menos dinero.

Robert bateó para .221 con 11 jonrones y 26 carreras impulsadas en 61 juegos este año con los Mets y los Orioles. Cuando Baltimore lo adquirió, parecía un refuerzo temporal para un equipo que aún esperaba colarse en la postemporada. Los Orioles asumieron una obligación de aproximadamente 4,9 millones de dólares de los Mets —el resto del salario de este año más una compensación de 2 millones de dólares por rechazar la opción de 2027—.

Ahora Baltimore está asumiendo un compromiso mayor con un jugador que fue All-Star en 2023 con los Medias Blanas de Chicago, pero que no ha mantenido ese nivel desde entonces. Los Orioles podrían necesitar ayuda en los jardines, donde Colton Cowser ha mostrado cierta capacidad defensiva en el jardín central, pero no ha bateado de manera consistente, y Tyler O'Neill ha decepcionado en sus dos primeras temporadas de un contrato de tres años.

Robert tiene un OPS de por vida de .859 contra lanzadores zurdos.

La decisión llega después de que los Orioles incorporaran al derecho dominicano Freddy Peralta con un contrato de cinco años y 125 millones de dólares a principios de la semana.

___ El periodista de béisbol de AP Ronald Blum contribuyó a este informe. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP