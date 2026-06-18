Ordenan liberar a líder de mezquita de Wisconsin arrestado por hablar a favor de los palestinos

ARCHIVO – En esta imagen de 2025, proporcionada por la Sociedad Islámica de Milwaukee, aparece Salah Sarsour en Franklin, Wisconsin. (Sociedad Islámica de Milwaukee vía AP, Archivo) AP

Sarsour, residente permanente legal de Estados Unidos y nacido en los territorios palestinos, fue detenido el 30 de marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El gobierno afirmó que representa una amenaza para la política exterior, pero los abogados de Sarsour sostienen que en realidad fue señalado por hablar en contra de Israel.

El juez federal de distrito James Patrick Hanlon escribió el jueves en una decisión que los abogados del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional no aportaron pruebas suficientes para refutar las afirmaciones de Sarsour sobre represalias por su libertad de expresión, ni explicaron por qué pasó a ser considerado de repente una amenaza, después de más de tres décadas de residencia legal en Estados Unidos.

“La mera invocación de preocupaciones de relaciones exteriores no prevalece automáticamente sobre los derechos de la Primera Enmienda”, escribió Hanlon, nominado por Trump en 2018. El juez ordenó que Sarsour fuera liberado de la cárcel del condado de Indiana donde estaba recluido, y autorizó que regresara a su hogar en Milwaukee mientras su caso migratorio sigue su curso.

“Estoy muy aliviado de estar con mi familia. Durante 80 días, no he podido salir ni respirar aire fresco”, señaló Sarsour en un comunicado preparado. “Esta experiencia es un recordatorio para todos nosotros de que debemos luchar juntos por nuestro derecho a ser una voz para los silenciados. Nunca dejaré de hablar por Palestina y por la humanidad, dondequiera que esté”.

Sarsour, que padece diabetes tipo 2, perdió más de 14 kilogramos (30 libras) de peso durante su encarcelamiento y sus abogados afirman que en la cárcel solo le revisaban los niveles de azúcar en sangre una vez al mes, lo que lo ponía en riesgo de sufrir insuficiencia orgánica o de morir. Fue liberado el jueves por la tarde, dijo Malak Saleh, gerente de comunicaciones del Institute for Middle East Understanding, que ha estado ayudando con el caso.

El equipo legal de Sarsour señaló en un comunicado que estaban eufóricos y afirmó que nunca debió haber sido detenido.

El fallo también es “un recordatorio aleccionador de que, si el gobierno puede señalar al señor Sarsour, los derechos de libertad de expresión de todos están en riesgo”, escribieron.

Hasta el momento, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no han respondido a una solicitud de comentarios. Pero a principios de este mes, un portavoz del organismo dijo que todas las personas que están bajo custodia del ICE reciben tres comidas al día y el tratamiento médico adecuado, que cualquier acusación de discriminación por parte de agentes de ese servicio es falsa, y calificó a Sarsour de “un criminal y un terrorista”.

En una investigación de KFF Health News y The Associated Press se encontró que cientos de detenidos en al menos 33 estados han presentado demandas federales con acusaciones similares de negligencia médica.

Sarsour no tiene antecedentes penales en Estados Unidos. Fue condenado por el Tribunal Militar israelí de Ramala en 1989 por lanzar un cóctel molotov y piedras contra fuerzas del ejército israelí, y por el mismo tribunal en 1995 por intentar poseer armas y municiones. Sarsour ha negado haber cometido esos delitos.

Los tribunales militares israelíes han sido objeto de escrutinio por denuncias de limitaciones del debido proceso y altas tasas de condena de palestinos. Israel rechaza esas afirmaciones.

El gobierno de Estados Unidos ha estado al tanto de los cargos contra Sarsour desde hace 25 años, escribió Hanlon, y los consideró al menos cuatro veces al evaluar su elegibilidad para la naturalización. Aun así, observó Hanlon, el gobierno no arrestó ni detuvo a Sarsour hasta 2026.

Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE sostuvieron que Sarsour no tiene los mismos derechos de la Primera Enmienda que los ciudadanos, pero el juez rechazó ese argumento. Las personas que ingresan legalmente a Estados Unidos quedan amparadas por los mismos derechos garantizados por la Constitución para todos los que se encuentran dentro de las fronteras de Estados Unidos, escribió Hanlon.

Los profundos vínculos de Sarsour con la comunidad —incluidos su cónyuge, seis hijos y nueve nietos, todos ellos ciudadanos de Estados Unidos— y sus problemas de salud también inclinaron la balanza a favor de su liberación, escribió Hanlon.

“¡Estamos recuperando a nuestro papá!”, señaló Kareem Sarsour, el hijo de Salah, en un comunicado preparado. “Esta experiencia ha sido una pesadilla a la que despertamos todos los días, con su salud en riesgo en una cruel celda en un sótano simplemente por alzar la voz por Palestina. Pero sabemos quién es mi papá: es una voz para quienes no tienen voz y el corazón de nuestra familia y de nuestra comunidad. No puedo esperar para abrazarlo, y espero que todos los que estén como él sean liberados”.

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Boone informó desde Boise, Idaho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP