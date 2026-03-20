Orbán amenaza con más medidas contra Ucrania por disputa sobre petróleo ruso

El primer ministro húngaro Viktor Orban en una reunión en Bruselas el 19 de marzo del 2026. (AP foto/Omar Havana) AP

Al hablar con los medios en Bruselas un día después de bloquear un préstamo de 90.000 millones de euros (104.000 millones de dólares) de la Unión Europea a Ucrania, Orbán afirmó que él y su gobierno tienen “muchas cartas en la mano” más allá de frenar la ayuda financiera que Kiev necesita para equipar a sus fuerzas armadas y mantener su economía en funcionamiento.

“También tenemos otras herramientas”, manifestó. “El 40% del suministro eléctrico de Ucrania pasa por Hungría, y todavía no hemos tocado eso. (La UE) quiere introducir constantemente nuevas sanciones (contra Rusia). Eso requerirá unanimidad, y no la daremos”.

Las tensiones entre Hungría y Ucrania se han intensificado en las últimas semanas hasta convertirse en una agria disputa por el acceso de Hungría al petróleo ruso a través de un oleoducto que cruza territorio ucraniano.

Los envíos de petróleo a través del oleoducto Druzhba se interrumpieron después de que, según Ucrania, un ataque con drones rusos dañara la infraestructura del oleoducto. El gobierno de Hungría ha acusado a Ucrania de crear deliberadamente un “bloqueo petrolero” para frenar el suministro de crudo ruso, y ha prometido bloquear todas las medidas de la UE para ayudar a Kiev hasta que se reanuden los envíos.

Ambos encabezados por primeros ministros con relaciones cordiales con Rusia, Hungría y Eslovaquia son los únicos países de la UE que continúan importando petróleo ruso.

En un intento por persuadir a Orbán de que levante su bloqueo al préstamo, funcionarios de la UE indicaron el martes que el bloque había ofrecido a Ucrania apoyo técnico y financiación para reparar el oleoducto, una oferta que Kiev aceptó.

Orbán también amenazó el viernes con vetar el próximo presupuesto de la UE para siete años si incluye ayuda financiera para Ucrania, y añadió: “Tenemos muchas cartas en la mano, así que no creo que valga la pena buscar una pelea con Hungría”.

Los líderes de la UE criticaron el jueves a Orbán por bloquear el préstamo para Ucrania, y lo acusaron de frenar ayuda crucial y socavar la toma de decisiones de la UE en un intento por ganar una elección en su país.

Mientras Orbán enfrenta lo que se espera sea la elección más reñida de su carrera el 12 de abril, ha recurrido cada vez más a una amplia campaña antiucraniana que presenta al presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, como una amenaza existencial para Hungría.

Ha alegado que el líder ucraniano, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere arrastrar a Hungría a la guerra de Rusia, que ya va por su quinto año, y ha sostenido que su reelección es la única garantía de paz y seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP