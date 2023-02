¡Gracias Canadá, gracias Venezuela!

Debo comenzar agradeciendo muy especialmente al Honorable Primer Ministro Justin Trudeau, por su determinación, coherencia y fraternidad con Venezuela y por nuestro pueblo. Justo extenderlo a la valiosa labor ejecutada por sus Ministros Parlamentarios de Asuntos Exteriores, Honorables Chrystia Freeland, Jean-François Philippe y Mélanie Joly, quienes no descansaron en su misión por nuestra restauración democrática, la ayuda humanitaria, la justicia penal internacional y la defensa de los DDHH. Adjunto informe de gestión por el periodo in comento [2019-2023].

Mención inequívoca merece el Parlamento Canadiense. Parlamentarios de todas las bancadas han desplegado su apoyo hacia nuestro país, siendo oportuno mencionar la creación del grupo Parlamentario Mundial de Amigos con Venezuela. También nuestra gratitud a la Honorable Ministra de Asuntos Internacionales de Canadá, Karina Gould, coordinadora de la Conferencia de Donantes por Venezuela y al Honorable Harjit S. Sajjan, coordinador de dicha conferencia el próximo mes de Marzo.

Invaluable y agradecidos por la firme solidaridad del Honorable Ministro de IRCC [Refugio y ciudadanía Canadá] Marco Mendicino y su equipo de trabajo, quienes han sido claves en la protección de nuestros compatriotas. En su momento decretaron medidas de prohibición temporal de deportación y refugio a venezolanos y nuevas instancias de apelación. También contamos con el apoyo NGO’s y ciudadanos canadienses-venezolanos; voluntarios y colaboradores, quienes desde el inicio de nuestra Misión nos han brindado una noble, sólida y gentil ayuda y aliento. Extiendo con emoción nuestra franca gratitud a cada uno de ellos. Fue un verdadero honor representarles, contar con su fraternal acompañamiento y elevar nuestra voz en su nombre.

Una mesa de trabajo infatigable

Debo mencionar con especial reconocimiento a la Mesa de Asuntos Exteriores de Canadá para Suramérica y Venezuela. Desde un principio hemos trabajado con mucha mística, coordinación y eficiencia. Nuestro máximo aprecio y gratitud a destacadas autoridades como Cheryl Urban, Sara Cohen, Louis- Pierre Edmond, Nicolás Falomir; al Comisionado para Venezuela el destacado diplomático Allan Culham y al Jefe de Protocolo Stewart Wheeler. Un equipo dirigido de manera impecable por el Ministro Asistente para las Américas de Asuntos Exteriores, el gran amigo de Venezuela, Honorable Michael Grant. Para todos nuestro más distinguido afecto, gratitud y reconocimiento. Venezuela jamás olvidará lo que Uds. han hecho por nuestra causa.

Cesa una misión, pero no el latir de nuestro corazón

Considerando la declaración emitida por Canadá, que reconoce y respeta la reforma del Estatuto de la Transición hacia la Democracia [2023], reconociendo a la AN-2015 como “último vestigio legítimo de institucionalidad elegida en nuestro país”; habiendo cumplido a plenitud nuestras funciones diplomáticas como Embajador Plenipotenciario y Jefe de Misión Diplomática de Venezuela en Canadá, notificamos formalmente el cese y terminación de nuestra Misión Diplomática a partir del día 27 de Enero de 2023.

Agradecemos igualmente a todo nuestro equipo y voluntarios. A nuestros colaboradores en diferentes ciudades, desde Halifax hasta Vancouver, desde Ottawa, Montreal, London y Toronto, hasta Alberta, Calgary o Edmonton. Honrados de ondear nuestra bandera en cada rincón de Canadá y el mundo, que es orgullo patrio y clamor de nuestros connacionales por la justicia, la paz, la tranquilidad y la libertad de Venezuela. Agradezco a mis colaboradores académicos y amigos de Venezuela [en Canadá y en el mundo] su gentileza aportando tanto sabiduría como un puesto en su mesa y una cama donde hospedarnos. Ellos sabes quienes son […] Imposible dejar de mencionar el sólido respaldo del profesor y activista de DDHH Irwing Cotler, al diputado Randy Hoback y a la Senadora Rosa Gálvez. Muchas gracias.

No puedo dejar de expresar unas emotivas palabras a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanas, a mis amigos, porque cada uno de Uds.han asumido conmigo el sueño por una Venezuela libre pero también el goce nostálgico del país hermoso y magnánimo que vivimos, más los riesgos y sacrificios para que este luminoso compromiso significa. Y a mamá, quien en medio de este andar vio partir a papá, mi bendición. Aún en momentos dolorosos y de soledad, no dejaste de estar conmigo como cuando era niño.

Cesa de esta manera nuestra Misión Diplomática, pero no cesa el compromiso por Venezuela, por su libertad, por el derecho de la patria y sus hijos a vivir en paz y en prosperidad. No cesa el dolor y el sufrimiento de nuestro pueblo, por lo cual no cesan los latidos de nuestro corazón y nuestro deber de aliviarlo.

Como reza la lírica del himno de Canadá: “¡Oh, Canadá...Con corazones resplandecientes vemos surgir, ¡el verdadero norte fuerte y libre!” Vale decir: ¡Oh, Venezuela...con el mismo corazón batiente y luminoso, veremos surgir el sur fuerte y libre...! [Fin de la cita].

Finalmente ofrecí disculpas por cualquier emoción incontenida en el ejercicio del cargo, y perdón a mis compatriotas por no hacer más…Con humildad y calidez el Diputado Viceministro de Canadá Michael Grant, respondió:

“Gracias a Ud. Embajador por su lucha y su pasión por Venezuela. Nada que disculpar. Ha sido un Embajador insigne y trabajador. Canadá agradece la lucha por su pueblo y por su felicidad. Y es justo decir. También nosotros aprendimos que la diplomacia no es sólo forma o hacer lo diplomáticamente correcto, sino también es es hacer lo que nos dicta el corazón. Ud. obró con pasión por la libertad y por el bienestar de su país, y esa huella indeleble quedará por siempre en su digna Misión Diplomática en Canadá. Gracias Embajador. Seguimos contando con Ud.”

Resta decir: ¡Gracias Canadá, Gracias Venezuela! Muy orgulloso y honrado por la misión cumplida. Y por otras veredas, este viaje continua...

FUENTE: Orlando Viera Blanco