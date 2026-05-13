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Operadora del barco afectado por hantavirus espera a más información para decidir sobre sus cruceros

La empresa que opera el crucero en el centro de un brote de hantavirus informó a The Associated Press el miércoles que espera saber para finales de esta semana si la embarcación mantendrá su calendario de cruceros durante el resto del verano, tal como había indicado previamente.

El MV Hondius, con bandera neerlandesa, figura en el sitio web de Oceanwide Expeditions con salida programada para un crucero más adelante en mayo que lo llevaría al Ártico para una serie de travesías a lo largo del verano.

Han muerto tres pasajeros del crucero, incluida una pareja neerlandesa que, según las autoridades sanitarias, fue la primera en quedar expuesta al virus mientras visitaba Sudamérica. En total se han reportado 11 casos en el brote, nueve de los cuales han sido confirmados.

El lunes, después de que el barco llegara al archipiélago espaol de Islas Canarias, donde desembarcaron todos los pasajeros restantes, Oceanwide Expeditions señaló que no “preveía cambios en nuestras operaciones”, lo que incluía un nuevo crucero que comenzaría el 29 de mayo.

Pero el miércoles la empresa indicó que espera tener “claridad sobre si la embarcación zarpará y sobre el calendario de navegación para finales de esta semana”.

Más de 120 personas que estaban a bordo durante el brote —todos los pasajeros y parte de la tripulación— desembarcaron el domingo y el lunes y ahora están en cuarentena en varios países. Luego el barco zarpó hacia Róterdam, Países Bajos, donde se espera que llegue el 17 o 18 de mayo, según Oceanwide Expeditions.

Veinticinco miembros de la tripulación, dos trabajadores de salud y el cuerpo de una de los pasajeros fallecidos siguen a bordo. Ninguno presenta síntomas, ha indicado la empresa.

El hantavirus suele propagarse a partir de excrementos de roedores y no se transmite fácilmente entre personas, aunque el virus de los Andes detectado en el Hondius podría propagarse entre personas en casos poco frecuentes. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

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Becatoros informó desde Atenas, Grecia, y Shastri informó desde Milwaukee.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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