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Joshua Zirkzee (derecha) celebra con Bruno Fernandes tras marcar el tercer gol del Manchester United en el partido contra Aston Villa en la Liga Premier, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Manchester. (AP Foto/Ian Hodgson) AP

Unos 12 minutos de la sesión se subieron a una cuenta de YouTube llamada CC OVERVIEW, con un hombre que también parecía estar controlando el dron que sobrevolaba el centro de entrenamiento de Carrington, aportando sus propios comentarios en vivo.

“Vamos a acercarnos”, comentó antes de hacer zoom sobre el técnico argentino mientras hablaba con varios jugadores reunidos.

“Definitivamente puedo ver a Harry Maguire”, añadió. “Ese de ahí es Bruno (Fernandes), sin duda, (lo) puedo decir por los gestos”.

La cuenta justificó la filmación en una publicación fijada que afirmaba que es legal.

“Es espacio aéreo sin restricciones, lo que significa que cualquiera puede volar sobre él. El dron se mantuvo en línea de visión en todo momento, no voló sobre nadie ni siquiera cerca de nadie”, decía la publicación. “El dron está correctamente etiquetado y tengo todas las licencias pertinentes, la responsabilidad civil y el seguro requeridos”.

La publicación indicó que no se había revelado información sensible sobre cómo se alinearía el atribulado United en su visita al Liverpool, cuarto de la tabla, en la Liga Premier el domingo.

“En cuanto a filtrar noticias del equipo/tácticas, era media hora después de la primera sesión de entrenamiento del entrenador”, escribió. “Hay muchos medios allí, así que desde luego no será el único material de entrenamiento que se publique”. Pochettino reemplazó a Michael Carrick, quien fue despedido la semana pasada con el United en el 18vo puesto, la zona de descenso, tras su peor inicio en 40 años. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP