americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Operación militar deja al menos siete presuntos guerrilleros muertos en el noreste de Colombia

BOGOTÁ (AP) — Al menos siete presuntos miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) murieron el miércoles en una intensa ofensiva militar en una convulsa zona del noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, informaron las autoridades colombianas.

Tras varias horas del intenso ataque en el que los militares usan “fuego de artillería”, el ejército reportó en X la muerte de siete presuntos integrantes del ELN y la captura de uno más.

En esa zona se libran continuos enfrentamientos entre las estructuras armadas del ELN y el frente 33, una de las disidencias de las desparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por la disputa del estratégico territorio donde se cultiva la hoja de coca, han señalado las autoridades.

“Este es el bombardeo 14 en mi gobierno”, destacó en su cuenta de X el presidente Petro, quien instó al ELN a entregar “toda la infraestructura que sirva al narcotráfico multinacional y recobrar el sendero de la paz”.

El gobernante de izquierda añadió que se debe “desnarcotizar la frontera Colombo/venezolana para que el pueblo venezolano construya allí su progreso en libertad”.

Hasta el momento se ha incautado “material de guerra” como armas cortas y largas, municiones, explosivos, drones y granadas, señaló el ejército.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo aseguró que un año después del mayor combate entre los dos grupos armados en el Catatumbo, que dejó cerca de un centenar de muertos, la región continúa cercada por la violencia.

La población civil vive en zozobra por el ruido permanente de drones sobre sus casas, con miedo a que los ilegales que los manejan lancen explosivos, mientras la movilidad es restringida en medio de amenazas de los armados, detalló el reporte.

El comandante de las fuerzas militares, general Alejandro López, dijo que la ofensiva continúa pues el compromiso es hasta lograr el “control territorial”, la estabilización y la protección de la población civil.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un plan de contingencia

RÉGIMEN ADMITE LO INEVITABLE: Cuba se prepara para tiempos aún más duros y anuncia un "plan de contingencia"

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: No tenemos intención de hablar sobre eso

La Habana se atrinchera y descarta liberar presos políticos: "No tenemos intención de hablar sobre eso"

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

EEUU despliega buques de guerra en Haití, a escasa distancia de Cuba

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Aroldis Chapman queda fuera del Clásico Mundial 2026: no jugará con Gran Bretaña

Un conductor se toma un refresco mientras espera la llegada de un camión tanquero de gasolina, en La Habana, Cuba, el viernes 14 de abril de 2023. (AP Foto/ Ramón Espinosa)

Colapso total en La Habana: colas nocturnas para conseguir gasolina tras más de 10 días sin suministro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter