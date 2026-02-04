Operación militar deja al menos siete presuntos guerrilleros muertos en el noreste de Colombia

La acción militar, calificada en la red social X por el ejército colombiano como “de alta precisión” y que continúa en desarrollo, se desplegó en la región del Catatumbo , en el departamento del Norte de Santander, un día después de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y su par estadounidense Donald Trump , donde dialogaron principalmente sobre seguridad y la lucha contra el narcotráfico.

Tras varias horas del intenso ataque en el que los militares usan “fuego de artillería”, el ejército reportó en X la muerte de siete presuntos integrantes del ELN y la captura de uno más.

En esa zona se libran continuos enfrentamientos entre las estructuras armadas del ELN y el frente 33, una de las disidencias de las desparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por la disputa del estratégico territorio donde se cultiva la hoja de coca, han señalado las autoridades.

“Este es el bombardeo 14 en mi gobierno”, destacó en su cuenta de X el presidente Petro, quien instó al ELN a entregar “toda la infraestructura que sirva al narcotráfico multinacional y recobrar el sendero de la paz”.

El gobernante de izquierda añadió que se debe “desnarcotizar la frontera Colombo/venezolana para que el pueblo venezolano construya allí su progreso en libertad”.

Hasta el momento se ha incautado “material de guerra” como armas cortas y largas, municiones, explosivos, drones y granadas, señaló el ejército.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo aseguró que un año después del mayor combate entre los dos grupos armados en el Catatumbo, que dejó cerca de un centenar de muertos, la región continúa cercada por la violencia.

La población civil vive en zozobra por el ruido permanente de drones sobre sus casas, con miedo a que los ilegales que los manejan lancen explosivos, mientras la movilidad es restringida en medio de amenazas de los armados, detalló el reporte.

El comandante de las fuerzas militares, general Alejandro López, dijo que la ofensiva continúa pues el compromiso es hasta lograr el “control territorial”, la estabilización y la protección de la población civil.

