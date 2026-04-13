ONU y OEA rechazan amenazas a candidatos presidenciales opositores en Colombia

El representante especial del Secretario General de la ONU, Miroslav Jenča, expresó su firme rechazo a las amenazas e instó al Estado a garantizar la seguridad de los candidatos y a proteger su libre ejercicio de la política. “Elecciones libres son fundamentales para la paz en Colombia”, indicó en la red social X.

Mientras que la misión de la OEA advirtió en la misma red social que ese tipo de hechos ponen en riesgo la “vida e integridad” de los candidatos y “afectan las garantías para el ejercicio democrático”.

Pidió a las autoridades colombianas avanzar rápidamente en las investigaciones sobre las amenazas y adoptar “medidas efectivas de protección para todas las candidaturas, con el fin de garantizar condiciones equitativas y seguras”.

La víspera, la candidata conservadora Paloma Valencia denunció que fue víctima de amenazas de muerte, luego de que circulara en redes sociales la imagen de una corona fúnebre adornada con una imagen de Valencia y el mensaje “descansa en paz”.

Además, denunció actos de vandalismo contra la fachada de la sede de su partido en Bucaramanga, en el noreste del país.

Una imagen similar circuló más tarde en contra del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria. El candidato denunció en un comunicado que el gobierno tiene un “sesgo político”, por no rechazar en igual medida las amenazas en su contra.

El candidato suele asistir a eventos públicos con chalecos antibalas y en febrero recibió una amenaza anónima en la que lo alertaban que fue presuntamente declarado “objetivo militar” por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó las amenazas contra “cualquier candidato presidencial” y ofreció una recompensa de hasta 276.000 dólares por información que permita evitar atentados en contra de los aspirantes.

El caso más grave de violencia política se registró en junio del año pasado cuando fue atacado a tiros en un mitin el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del mismo partido político que Valencia. Falleció casi dos meses después por la gravedad de las heridas, conmocionando a un país que no registraba un magnicidio desde hace tres décadas.

FUENTE: AP