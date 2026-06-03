OMS: "Estamos rezagados" en el brote de ébola en el Congo aunque mejoran las pruebas

Un trabajador sanitario desinfecta a los pasajeros antes de embarcar en la aeronave del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el aeropuerto de Bunia, en el Congo, el 2 de junio de 2026. (Foto AP/Moses Sawasawa) AP

Según las autoridades congoleñas, se han confirmado 344 casos, incluidos 60 fallecimientos, a causa del virus Bundibugyo del ébola desde que el brote se anunció a mediados de mayo en las provincias orientales de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. El número de casos sospechosos bajó de 906 a 116.

Uganda, país vecino, tiene 15 casos confirmados, incluida una muerte, informó el martes su Ministerio de Salud.

El jefe de la OMS evitó una pregunta sobre un centro de cuarentena de Estados Unidos en Kenia que ha provocado protestas, al señalar: “Creo que, con base en su evaluación de riesgos… pueden hacer lo que consideren correcto para ellos”.

Expertos han indicado que el virus se propagó durante semanas en una de las regiones más vulnerables del mundo antes de que las pruebas de laboratorio lo confirmaran. Se han enviado con urgencia recursos al brote, incluido equipo de protección, para un tipo de ébola que no tiene medicamento ni vacuna aprobados.

Al menos cinco personas se han recuperado del virus, señales poco frecuentes de esperanza.

“La verdadera magnitud del brote sigue siendo difícil de evaluar”, señaló el lunes la organización Médicos Sin Fronteras. “La capacidad de pruebas extremadamente limitada y las dificultades para acceder a ciertas zonas obligan a interpretar estas cifras con cautela”.

Llevar una posible vacuna a la región podría tardar meses.

La doctora Aruna Abedi, epidemióloga congoleña que ha gestionado brotes anteriores en el país, dijo a The Associated Press que “es difícil contar rápidamente con una vacuna eficaz que se ajuste al protocolo científico disponible”.

Mientras mejoran los recursos de laboratorio y diagnóstico para el brote, Tedros afirmó que el rastreo de las personas que tuvieron contacto con infectados en el Congo sigue rezagado.

“Solo se ha dado seguimiento un 45% de los contactos, y para adelantarnos al brote necesitamos elevar esa cifra por encima del 90%”, explicó. “La inseguridad, el desplazamiento y las poblaciones móviles hacen que el rastreo de contactos sea especialmente difícil”.

Entre los grupos armados activos en la región figuran el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, que tomó ciudades clave como Goma y Bukavu hace más de un año, y un grupo aliado del Estado Islámico llamado Fuerzas Democráticas Aliadas, que opera en la región fronteriza entre el Congo y Uganda. Años de inseguridad han generado una enorme y vulnerable población desplazada.

Residentes recelosos han atacado centros de salud durante este brote y, en ocasiones, exigiendo los cuerpos de sus seres queridos. Los trabajadores médicos también lidian con creencias erróneas entre algunos residentes de que el ébola no es real, lo que ha impedido que algunos busquen atención.

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Moulson informó desde Berlín y Jean Yves Kamale en Kinsasa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP