americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Olson pega jonrón de la ventaja ante Cecconi y Bravos anotan 6 en la 6ta para vencer a Guardianes

ATLANTA (AP) — Matt Olson le dio la ventaja a Atlanta con un largo jonrón de dos carreras ante Slade Cecconi en una sexta entrada de seis anotaciones, y los Bravos vencieron el viernes 11-5 a los Guardianes de Cleveland en un duelo entre líderes divisionales.

Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, festeja su jonrón de dos carreras en el duelo del viernes 10 de abril de 2026 ante los Guardianes de Cleveland (AP Foto/Mike Stewart)
Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, festeja su jonrón de dos carreras en el duelo del viernes 10 de abril de 2026 ante los Guardianes de Cleveland (AP Foto/Mike Stewart) AP

Los Guardianes ganaban 2-1 antes de que el venezolano Ronald Acuña Jr. conectara un jonrón para empatar ante Cecconi en la sexta. Tras un sencillo de Drake Baldwin, Olson logró el jonrón de 441 pies, que pegó en la parte superior del techo del restaurante Chop House, en el jardín derecho, para poner el duelo 4-2.

Fue el cuarto jonrón de Olson en la temporada. Con el derecho de Cleveland Matt Festa en la lomita, Dominic Smith conectó un sencillo impulsor antes de que Michael Harris II cerrara la entrada de seis carreras con otro cuadrangular de dos vueltas por encima del bullpen de los Bravos, entre el jardín derecho y el central.

Los Bravos conectaron siete hits, incluidos tres vuelacercas, en esa gran entrada y terminaron con 15 imparables.

Cecconi (0-2) permitió cinco carreras —cuatro limpias— con siete hits en 5 1/3 entradas. Tyler Kinley (2-0) lanzó una sexta entrada perfecta por Atlanta.

Los Guardianes, líderes de la División Central de la Liga Americana, y los Bravos, primeros del Este de la Nacional, son los únicos equipos de las Grandes Ligas sin perder una serie.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Global Air deberá pagar 1.5 millones de dólares por cada familia tras tragedia aérea en Cuba

Global Air deberá pagar 1.5 millones de dólares por cada familia tras tragedia aérea en Cuba

Kamala Harris, exvicepresidenta y candidata presidencial en 2024, llega a la Convención de la National Action Network (NAN) en Nueva York, el viernes 10 de abril de 2026. (AP Foto/Angelina Katsanis)

“Lo estoy pensando”, dice Kamala Harris sobre candidatura presidencial en 2028

Díaz-Canel rechaza demandas de EE.UU. sobre presos políticos y elecciones en histórica entrevista a NBC

Díaz-Canel rechaza demandas de EE.UU. sobre presos políticos y elecciones en histórica entrevista a NBC

Un cartón de huevos en un supermercado en Windham, Maine el 27 de enero del 2025. (AP foto/Robert F. Bukaty)

Inflación sube a 3,3% en EEUU por crisis en Irán

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter