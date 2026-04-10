Olson pega jonrón de la ventaja ante Cecconi y Bravos anotan 6 en la 6ta para vencer a Guardianes

Compartir en:









Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, festeja su jonrón de dos carreras en el duelo del viernes 10 de abril de 2026 ante los Guardianes de Cleveland (AP Foto/Mike Stewart) AP

Los Guardianes ganaban 2-1 antes de que el venezolano Ronald Acuña Jr. conectara un jonrón para empatar ante Cecconi en la sexta. Tras un sencillo de Drake Baldwin, Olson logró el jonrón de 441 pies, que pegó en la parte superior del techo del restaurante Chop House, en el jardín derecho, para poner el duelo 4-2.

Fue el cuarto jonrón de Olson en la temporada. Con el derecho de Cleveland Matt Festa en la lomita, Dominic Smith conectó un sencillo impulsor antes de que Michael Harris II cerrara la entrada de seis carreras con otro cuadrangular de dos vueltas por encima del bullpen de los Bravos, entre el jardín derecho y el central.

Los Bravos conectaron siete hits, incluidos tres vuelacercas, en esa gran entrada y terminaron con 15 imparables.

Cecconi (0-2) permitió cinco carreras —cuatro limpias— con siete hits en 5 1/3 entradas. Tyler Kinley (2-0) lanzó una sexta entrada perfecta por Atlanta.

Los Guardianes, líderes de la División Central de la Liga Americana, y los Bravos, primeros del Este de la Nacional, son los únicos equipos de las Grandes Ligas sin perder una serie.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP