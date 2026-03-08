americateve

Ola morada por los derechos de las mujeres se extiende en Chile en primera gran protesta contra Kast

SANTIAGO (AP) — Decenas de miles de mujeres marcharon el domingo en Santiago y varias otras ciudades de Chile para reivindicar los derechos de las mujeres, una cita que ha cobrado especial significado este año de cara a la investidura de José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia el miércoles en lo que supondrá el giro hacia la derecha más pronunciado en el país desde el fin de la dictadura militar.

Mujeres se manifiestan por el Día Internacional de la Mujer el domingo 8 de marzo de 2026, en Santiago, Chile. (AP Foto/Esteban Félix)
“A tres días de que asuma Kast y con todo lo que está pasando a nivel internacional, la ofensiva yanqui contra pueblos de Latinoamérica, nos parece que este año no tiene que ser una marcha más", dijo a The Associated Press la auxiliar de bodega Yamila Martínez, de 31 años. “Tiene que ser la antesala de comenzar a organizarnos, de empezar a movilizarnos”.

Kast —un católico de 60 años, opuesto al aborto y al matrimonio igualitario, y uno de los principales referentes de la extrema derecha latinoamericana-- tomará las riendas del país tras lograr una victoria rotunda en las elecciones del año pasado.

Con un discurso centrado en contener la crisis de inseguridad y un flujo migratorio inédito en Chile, Kast superó a la candidata oficialista Jeannette Jara con la simpatía de cerca de un 60% del electorado en el balotaje, en un país que experimenta un incremento en la violencia urbana y en el que hay decepción por expectativas que el gobierno del izquierdista Gabriel Boric generó pero no cumplió, como la despenalización del aborto.

“Hace un rato que la derecha se viene envalentonando; el mismo gobierno de Boric permitió la preparación a esa ofensiva de la derecha con leyes que fortalecieron la represión”, agregó Martínez.

A diferencia de hace cuatro años, cuando Kast perdió la presidencia frente al mandatario saliente, en 2025 poco o nada se ha debatido en la campaña electoral acerca de temáticas como los derechos reproductivos de las mujeres, de la comunidad LGTB u otras exigencias sociales, lo que ha encendido las alarmas entre algunos sectores civiles.

“Es una desgracia para este país que Kast se haya elegido”, dijo la estudiante Simona Castro, de 18 años. “Toda su vida y toda su carrera en la política ha tratado literalmente de la discriminación hacia las mujeres y la comunidad LGTB, y otras comunidades”.

Con banderas, pancartas y gritos de “Unidas contra el fascismo” o “A preparar la resistencia contra Kast”, una marea morada se apoderó de las calles de Santiago. También se han registrado diversas manifestaciones más, desde Arica, en el extremo norte de Chile, hasta Punta Arenas, la ciudad más austral del país y entrada a la Antártida chilena.

Tan sólo en la capital, los Carabineros cifraron la asistencia inicial en al menos 40.000 personas, aunque organizaciones sociales estimaban una participación aún más masiva.

En Santiago, la concentración empezó cerca del mediodía en la icónica plaza Baquedano, escenario de los violentos disturbios de 2019 y 2020 en los que se pedían reformas estructurales y cambios en la inmutable estructura social chilena, desde donde decenas de miles de mujeres marcharon hacia el Palacio de La Moneda, sede del gobierno.

Mientras se desarrollaba la marcha —una de las manifestaciones más robustas en el país desde las de 2020— Boric y Kast se reunieron en La Moneda.

En una rápida declaración a la prensa, el presidente electo no hizo menciones al Día de la Mujer ni comentarios sobre las protestas en su contra. Por su parte, el mandatario saliente expresó su “respeto” a las manifestantes por la “tremenda convocatoria que a lo largo de todo el país ha tenido las marchas que las mujeres están realizando hoy".

