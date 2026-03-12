americateve

Ola invernal de calor genera temperaturas de 30º C en el sur de California

LOS ÁNGELES (AP) — Con la primavera aún a una semana de distancia, el jueves ya había una sensación de verano en el sur de California, luego de que las temperaturas superaron los 32 grados Celsius (90 Fahrenheit), una inusual ola de calor de marzo que según los meteorólogos podría generar un mayor riesgo de enfermarse.

Se distribuyen alimentos en un punto de donación durante un día inusualmente cálido el miércoles 11 de marzo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Damian Dovarganes)
Se prevé que la temperatura sea de unos 20º F superior a lo normal para mediados de marzo hasta el viernes, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades abrieron centros de enfriamiento e instaron a los residentes a beber mucha agua y evitar actividades al aire libre durante el día.

La ola de calor invernal se debe a una combinación de alta presión y la falta de vientos frescos que soplen desde el océano Pacífico, explicó Bryan Lewis, meteorólogo de la oficina del servicio meteorológico para Los Ángeles.

“El aire acondicionado de la nación, como nos gusta llamarlo, en esencia está apagado en este momento", señaló Lewis. "Es probable que igualemos o rompamos varios récords de temperatura en todo el condado de Los Ángeles”.

El día más caluroso en el área de Los Ángeles será el jueves, en que el mercurio alcanzará 32,7º C (91º F) poco después del mediodía en algunos vecindarios. Podría llegar a 35º C (95º F) en el Valle de San Fernando, agregó Lewis. Por lo general, las temperaturas rondan los 21 ºC (70ºF).

Los trabajadores de la construcción al aire libre tendrán disponible abundante agua potable y sobres de electrolitos para mantenerse hidratados. El jueves se instalaron estructuras de sombra en una obra cercana al parque MacArthur de Los Ángeles, y se animó a los acalorados obreros a sentarse en vehículos con aire acondicionado para refrescarse, dijo el supervisor Ron Marsh.

“Si alguien no se siente bien, le decimos que tome descansos. Nos lo tomamos muy en serio”, manifestó Marsh.

Zack Marquez, quien usa una silla de ruedas, hacía diligencias el miércoles antes de que hiciera demasiado calor en el vecindario de Koreatown, en Los Ángeles.

“Hay que mantenerse hidratado y permanecer a la sombra”, comentó.

Una brisa marina el viernes debería refrescar ligeramente la costa, pero las zonas del interior seguirán muy calurosas, advirtieron los meteorólogos.

Las celebridades están llegando a Los Ángeles antes de la entrega de los premios Oscar del domingo, y esta semana habrá una serie de eventos en los que se aprovechará la concentración de estrellas del espectáculo. Pero el clima ya deberá haber mejorado para cuando se lleve a cabo la ceremonia.

El resto del estado también registrará un clima más caluroso de lo normal a partir de la próxima semana. Las temperaturas podrían superar los 32ºC (90º F) el lunes en los alrededores de San Francisco y en el área de Sacramento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

