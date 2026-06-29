Ola de calor extremo cancela o retrasa actividades al aire libre en el centro-norte de EEUU

Varios niños juegan en un parque de fuentes brotantes en Des Moines, Iowa, el lunes 29 de junio de 2026. (AP Foto/Hannah Fingerhut) AP

“En general, vemos un patrón realmente caluroso y húmedo. Va a acompañarnos durante la mayor parte de la semana”, aseguró Andrew Ansorge, meteorólogo en Des Moines, Iowa, refiriéndose al primer periodo prolongado de calor de este verano.

Gran parte de Iowa y amplias zonas de la región centro-norte estaban bajo una advertencia de calor extremo al menos hasta el martes. Se pronosticaba que las temperaturas alcanzarían los 32,2 grados Celsius (90 grados Fahrenheit), y que los valores del índice de calor, o sensación térmica, superarían los 37,8 °C (100 °F) en la región, indicó Ansorge.

Rachel Washburn, que está de visita en Des Moines con su familia, buscaba cosas que hacer con los niños durante una ola de calor. Terminaron en un parque de fuentes brotantes antes del almuerzo, donde sus hijos jugaron a la pinta en el agua fresca para escapar de un índice de calor que se pronosticaba que llegaría a 43 °C (109 °F).

“Mis hijos se sorprendieron bastante por el calor y la humedad”, dijo Washburn, madre de siete hijos de entre 18 meses y 17 años, ya que están acostumbrados a un clima más templado en Bemidji, Minnesota. “Esperábamos que hiciera buen tiempo, pero nos las arreglaremos”.

Scott Kleebauer, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica en College Park, Maryland, explicó que se esperan algunas de las peores condiciones el jueves y el viernes, a medida que el calor avance por el valle de Ohio, el Atlántico medio y hacia el noreste, con la posibilidad de alcanzar algunas temperaturas récord.

La mañana del lunes, Tom y Cindy Youngblood caminaron por un parque de esculturas al aire libre en Des Moines, disfrutando breves momentos de sombra y de una brisa oportuna. La pareja, ambos de 67 años y originarios de Rogers, Arkansas, regresaba de un viaje de campamento en Wisconsin y el domingo eligió un hotel en lugar de su furgoneta camper.

“No queríamos acampar anoche porque sabíamos que haría demasiado calor”, señaló Cindy Youngblood.

Kleebauer indicó que una de las principales recomendaciones del centro es mantenerse hidratado y tener acceso a zonas con sombra y aire acondicionado.

“Da la casualidad de que coincide con un periodo en el que mucha gente está fuera y mucha gente se va de vacaciones” durante la semana festiva del 4 de julio, agregó.

El calor extremo también ha pasado factura en Europa, donde se establecieron récords de temperatura y se reportaron muchas muertes relacionadas con el calor en Francia.

La gente podría verse tomada por sorpresa por la primera ola de calor del año, afirmó el doctor Roy Elrod, jefe de personal del DMC Detroit Receiving Hospital.

“Estás feliz de que el invierno se haya ido, estás listo para disfrutar el verano, lo has estado deseando”, manifestó Elrod. “Y entonces, creo que caemos en una especie de postura en la que pensamos que todo va a estar bien”.

Pero las lesiones relacionadas con el calor pueden ocurrir en cuestión de minutos, especialmente en quienes no se preparan para el clima hidratándose, usando ropa ligera, evitando las horas más calurosas del día y minimizando la exposición al sol, explicó.

“No siempre estamos preparados, y basta un incidente que te sacuda y te altere para que entiendas que puede agravarse muy rápido”, añadió.

En la región centro-norte, algunos programas de campamento reorganizaron sus horarios el lunes. Otras actividades al aire libre, como un mercado de agricultores en Michigan y un autocine en Minnesota, cerraron el lunes debido al calor.

En Flint, Michigan, la ciudad activó cuatro centros de enfriamiento hasta el miércoles, con la posibilidad de extender las operaciones si el calor persiste.

La Universidad de Wisconsin-Madison informó que cerraría 23 edificios al público a partir del martes, permitiendo solo acceso limitado a otros 11. Reubicó algunas clases de verano después de que, a principios de mes, una tubería de agua rota en su planta de enfriamiento redujera drásticamente la capacidad de proporcionar aire acondicionado en todo el campus.

Las temperaturas cercanas a los 32,2 °C (90 °F) y la alta humedad no impidieron que Toni Kreutzer, de 28 años, saliera a caminar por la orilla del lago Mendota en Madison, Wisconsin, con su perro Chester, de 13 años.

“Me gusta el calor”, afirmó Kreutzer. “Solo que no me gusta la humedad”.

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McCormack informó desde Concord, Nueva Hampshire. Los periodistas de The Associated Press Scott Bauer en Madison, Wisconsin, y Haya Panjwani en Washington, D.C., contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP