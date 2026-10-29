Okongwu logra 29 puntos y 12 rebotes para que Hawks venzan a Cavs por 114-111

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Jalen Johnson, de los Hawks de Atlanta, festeja luego de atinar un triple ante Mario Hezonja, de los Cavaliers de Cleveland, en el duelo del jueves 29 de octubre de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Atlanta cortó una racha de tres derrotas para mejorar a 3-3 y frenó la seguidilla de tres triunfos de Cleveland. Los Cavs tienen marca de 3-2.

Donovan Mitchell redujo la ventaja de Atlanta a un punto con una bandeja en penetración cuando quedaban 20,6 segundos. Nickeil Alexander-Walker encestó dos tiros libres con 15,3 segundos por jugar para restablecer la diferencia en tres, y Mitchell tuvo dos oportunidades potenciales para empatar en la última posesión, pero falló ambas.

Alexander-Walker sumó 25 puntos por Atlanta, y Aaron Wiggins anotó 20, al atinar ocho de 14 disparos de campo como suplente.

James Harden encabezó a Cleveland con 24 puntos, seguido por Mitchell con 22. Sam Merrill acertó 4 de 8 desde la línea de 3 puntos por los Cavaliers.

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FUENTE: AP

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