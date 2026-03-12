Ohtani vuelve a Miami para un Clásico Mundial y Venezuela busca amargarle

El astro japonés Shohei Ohtani suelta el brazo previo al sexto inning del juego contra la República Checa en el Clásico Mundial, el martes 10 de marzo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

No es difícil imaginar por qué. Fue el lugar donde la súperestrella japonesa protagonizó dos de los momentos más emblemáticos del béisbol en los últimos años.

Es el estadio donde ingresó —en realidad, lo creó— al club 50-50 del béisbol el 19 de septiembre de 2024. Todo lo que hizo Ohtani esa noche: se fue de 6-6, conectó tres jonrones, robó dos bases, impulsó 10 carreras, se convirtió en el primer jugador en alcanzar 50 cuadrangulares y 50 robos en una temporada. Y por si eso no fuera suficiente, los Dodgers de Los Ángeles aseguraron un boleto a los playoffs esa noche para iniciar oficialmente el camino de lo que se ha convertido en títulos consecutivos de la Serie Mundial.

Y en 2023, la última vez que vistió el uniforme de Japón en Miami, Ohtani asestó el golpe definitivo en el Clásico Mundial: ponchó a Mike Trout, entonces su compañero en los Angelinos de Los Ángeles, con una curva en cuenta completa para sellar la victoria de Japón por 3-2 sobre Estados Unidos en el juego por el título.

Ohtani está de vuelta, y Japón también, en busca de revalidar el título. El equipo entrenó en el estadio de los Marlins de Miami el jueves, dos días antes de enfrentar a Venezuela en un juego de cuartos de final del Clásico 2026.

“Este es el lugar del que tengo muy buenos recuerdos”, manifestó Ohtani el jueves.

Ohtani ha ganado tres premios MVP consecutivos —uno en la Liga Americana y luego dos en la Liga Nacional desde que se unió a los Dodgers— y también fue el MVP de la Liga Americana en 2021. Son cuatro en cinco temporadas, algo que solo Barry Bonds (quien ganó cuatro de sus siete MVP de manera consecutiva) ha logrado en la historia del béisbol.

Los cuatro premios MVP de Ohtani han sido por votación unánime. También fue el MVP del Clásico Mundial de Béisbol 2023, y si Japón —el único tricampeón en la historia del torneo— vuelve a ganar, Ohtani tendrá un motivo más para celebrar en Miami.

No terminará exactamente de la misma manera este año, ya que Ohtani no está lanzando en el Clásico Mundial de béisbol de esta temporada, pero otro título —llegue como llegue— sería suficiente. Le gusta Miami, le gustan los recuerdos que tiene allí, pero sabe que es momento de crear nuevos.

“Por supuesto, no voy a llevar recuerdos al próximo juego. Pero creo que hay una influencia muy positiva para mí”, dijo Ohtani.

Después de completar un pleno de cuatro victorias en la fase de grupos, los japoneses mandarán al montículo a su Yoshinobu Yamamoto, compañero de Ohtani con los Dodgers y MVP de la Serie Mundial.

Ohtani no recibió el permiso de los Dodgers para lanzar en este Clásico.

“No tengo ningún sentimiento de frustración por no poder lanzar", dijo Ohtani. “Incluso sin mí, Japón tiene excelentes lanzadores. Ya lo vimos en Yokio y yo en lo personal tengo mucha confianza en ellos".

Venezuela tendrá como abridor a Ranger Suárez, el zurdo que en enero pactó un contrato de cinco años y 130 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston. Suárez fue All-Star con los Filis de Filadelfia en 2024.

“Confiamos que Ranger Suárez será el gran pitcher que siempre ha sido”, dijo el mánager venezolano Omar López. "Es de de sangre fría y no se va a ver afectado por las 30.000 o 40.000 personas en el estadio”, dijo el mánager venezolano Omar López.

Suárez permitió tres hits y una carrera en dos entradas en su única presentación previa en el Clásico, abriendo en la victoria 5-2 sobre los Países Bajos al comienzo de la fase de grupos.

El plan de López es sacarle entre 60 y 65 lanzamientos, confiando en cuatro innings.

“Es uno de los mejores lanzadores del Clásico. Y si tenemos buen pitcheo, vamos a ganar”, remarcó López.

Y no se arredró ante el desafío de poner fin al reinado japonés.

“Son muy disciplinados en el plato pero también tienen sus debilidades”, afirmó. “Si tú quieres ser campeón, tienes que que demostrar que eres el mejor”.

