Ohtani pega un jonrón de 3 carreras y los Dodgers vencen 9-4 a los Atléticos

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Max Muncy y el cubano Andy Pagés también pegaron jonrones y se unieron a Ohtani en un grupo de ocho Dodgers con dos imparables cada uno. El mánager de Los Ángeles, Dave Roberts, consiguió su victoria número 999 de por vida.

Lauer (4-5) permitió tres carreras y nueve hits en seis entradas, siete días después de lanzar seis episodios sin permitir imparable como relevista de múltiples entradas y llevarse la victoria ante Minnesota. El zurdo ponchó a dos y dio una base por bolas en su sexta aparición con los Dodgers y su quinta apertura desde que lo adquirieron de Toronto por dinero en efectivo el 17 de mayo.

Kyle Hurt retiró a los tres bateadores que enfrentó en la séptima con ponches tirándole. Jonathan Hernández retiró a cuatro bateadores y Jack Dreyer consiguió los dos últimos outs en la novena.

Colby Thomas conectó un jonrón por los Atléticos, que han perdido siete de nueve.

El juego se disputó ante un lleno en la sede temporal de los A’s, el Sutter Health Park. La mayoría de los aficionados vestía de azul y blanco y vitoreó repetidamente y con fuerza a los Dodgers (55-30), líderes de las Grandes Ligas.

El jonrón número 18 de Ohtani esta temporada, ante el relevista Matt Krook en la sexta, cayó en la loma de césped detrás de los bullpens y provocó la ovación más estruendosa.

Muncy conectó su jonrón número 17 ante el abridor de los A’s, Gage Jump, en la cuarta. El venezolano Miguel Rojas siguió con un doble antes de que Pagés pegara su jonrón número 16 tres bateadores después para poner la pizarra 5-3. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP