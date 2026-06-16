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Ohtani conecta su 15to jonrón y Dodgers vencen 1-0 a Rays

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani conectó su 15.º jonrón de la temporada y Justin Wrobleski lanzó seis entradas para guiar a los Dodgers de Los Ángeles a una victoria por 1-0 sobre los Rays de Tampa Bay.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, hace un gesto mientras dobla por la segunda base tras conectar un jonrón solitario durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Rays de Tampa Bay, el martes 16 de junio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)
Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, hace un gesto mientras dobla por la segunda base tras conectar un jonrón solitario durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Rays de Tampa Bay, el martes 16 de junio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Ohtani pegó un jonrón solitario al primer lanzamiento ante Drew Rasmussen en la sexta entrada para romper un juego sin anotaciones.

El jonrón al jardín central fue justo el colchón que necesitaba el zurdo Wrobleski (8-2). Wrobleski permitió apenas tres hits, ponchó a cinco y no dio bases por bolas.

Tanner Scott consiguió su noveno salvamento de la temporada tras retirar a los tres bateadores en la novena.

Rasmussen (6-3) también lanzó bien; su única mancha fue el jonrón de Ohtani. Rasmussen trabajó siete entradas y permitió una carrera con seis hits. Ponchó a siete.

Ohtani ha estado encendiéndose con el bate, con cuatro jonrones en los últimos seis juegos. No bateará el miércoles, pero lanzará por primera vez desde que una inflamación en la rodilla lo obligó a perderse un juego la semana pasada.

Ohtani se fue de 1-4 el martes con dos ponches.

El duelo de lanzadores incluyó apenas una base por bolas y se desarrolló a un ritmo vertiginoso. El juego terminó en apenas 1 hora, 52 minutos.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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