Oficiales balean a una persona cerca del Monumento a Washington, dice el Servicio Secreto

Por el momento se desconoce el estado de la persona y las circunstancias que rodearon el tiroteo.
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WASHINGTON (AP) — Un individuo recibió un disparo de las fuerzas del orden el lunes cerca del Monumento a Washington, informó el lunes el Servicio Secreto.
Por el momento se desconoce el estado de la persona y las circunstancias que rodearon el tiroteo.
La Casa Blanca fue cerrada brevemente mientras las autoridades investigaban el incidente.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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