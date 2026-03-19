OEA y Defensoría del Pueblo en Colombia rechazan restricción de disidencia de FARC para sus misiones

Ambos organismos humanitarios recalcaron que una restricción a sus misiones vulnera el derecho internacional humanitario y afecta a las comunidades que requieren de su acompañamiento.

La disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al mando de alias “Iván Mordisco”, que no se acogió al proceso de paz firmado hace una década, advirtió la víspera en un comunicado que quedaría “restringido” el ingreso de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA.

“La medida obedece a graves violaciones de confianza y neutralidad. Desafortunadamente acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra”, indicó el grupo ilegal.

La disidencia, que opera especialmente en el suroeste y sureste del país, dijo que sólo seguirá permitiendo la entrada del Comité Internacional de la Cruz Roja en la medida que garantice “neutralidad absoluta”.

La misión de la OEA rechazó la restricción al tiempo que desmintió los señalamientos sobre la falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, indicando que durante los últimos 22 años ha acompañado a las comunidades afectadas por el conflicto armado sin restricciones y en base a la confianza de las partes.

Pese al comunicado del grupo ilegal, la misión de la OEA dijo que continuará haciendo presencia en los territorios donde la población requiera su acompañamiento e hizo un llamado a todos los grupos armados a no interferir en la labor de organismos internacionales.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo lamentó el anuncio de la disidencia y advirtió que tal limitación afecta la situación de vulnerabilidad de la población civil, al cortar las labores humanitarias.

“Restringir a la Defensoría del Pueblo no sólo afecta el ejercicio de nuestra función constitucional, sino que en la práctica termina castigando a las comunidades”, advirtió la entidad dedicada a velar por los derechos humanos en el país, que resaltó que su labor es imparcial e independiente.

La disidencia señaló a la Defensoría de manipular las alertas tempranas, documentos en los que la entidad advierte sobre situaciones de riesgo por el conflicto armado en el país y que buscan que las otras entidades estatales actúen para proteger a la población.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó desde la red social X que darán las medidas necesarias para que continúen con sus labores y las citarán a una reunión extraordinaria con el Ministerio de Defensa.

La comandada por alias “Iván Mordisco”, uno de los más buscados del país, es la más numerosa entre las facciones disidentes de la antigua FARC. La Fundación Ideas para la Paz calculó, con datos de la fuerza pública, que para 2025 tenían más de 4.000 armados en todo el país.

Se autodenomina “Estado Mayor Central” y en 2024 abandonó la mesa de negociación que paz que sostenía con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

FUENTE: AP