Observado por primer ministro, Everton avanza en Copa de Liga y visitará al modesto Fleetwood

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Thierno Barry (derecha), del Everton, anota ante Newcastle en un duelo de la Copa de la Liga inglesa, el jueves 29 de octubre de 2026 (Peter Byrne/PA via AP) AP

Everton se convirtió en el último equipo en avanzar desde la ronda de los octavos de final al imponerse sobre el Newcastle por 3-1 el jueves, con la presencia de su aficionado más famoso, el primer ministro británico Andy Burnham.

El rival que espera al Everton en los cuartos es Fleetwood, un modesto equipo de cuarta división y actualmente el tema de conversación del fútbol inglés tras eliminar al Arsenal —el vigente campeón de la Liga Premier — en una tanda de penales.

Fue uno de los resultados más impactantes en los 66 años de historia de la competición.

Los goles de los mediocampistas James Garner y Hayden Hackney en la primera mitad dieron al Everton el control del cotejo. El delantero Thierno Barry añadió el tercero a mitad del segundo tiempo.

Newcastle recortó distancias a los 88, con un cabezazo del defensor Dan Burn.

Everton apenas echó de menos a su extremo estrella Jack Grealish, a quien el entrenador David Moyes dejó fuera de la convocatoria como castigo por haberse saltado un entrenamiento esta semana, de acuerdo con algunos reportes.

El sorteo de los cuartos de final se realizó el miércoles. Los otros cruces serán Manchester City como local ante el Bradford City, de tercera división; Liverpool contra Bournemouth en Anfield, y Sunderland de visita frente a Crystal Palace. Esos encuentros se disputarán la semana que comienza el 14 de diciembre. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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