Obras de Van Gogh y Cézanne a la venta en subasta de Sotheby's por 450 millones de dólares

La obra “En Canon (Jeune fille à la barque)”, de Pierre-Auguste Renoir, se exhibe en Sotheby's Londres durante la presentación previa de la colección Blaquier-Arrieta, un conjunto de doce obras impresionistas y modernas que habían permanecido prácticamente ocultas al público durante medio siglo el miércoles, 30 de septiembre de 2026. (Ben Bauer/PA via AP) AP

La casa de subastas Sotheby’s informó el miércoles que se espera que obras de Vincent van Gogh y Paul Cézanne rompan récords para los artistas en la venta del 18 de noviembre en Nueva York. De ser así, sería la señal más reciente de que, en tiempos inciertos, los coleccionistas de arte ultrarricos buscan seguridad en obras maestras.

Las pinturas provienen de una colección reunida por la fallecida coleccionista de arte argentina Nelly Arrieta de Blaquier y su esposo, el magnate azucarero Carlos Pedro Blaquier, y están siendo vendidas por sus hijos.

Entre ellas figuran el paisaje de van Gogh “Châtaigniers en fleurs” (Castaños en flor), con una estimación de 180 millones de dólares, y el retrato de Cézanne “Arlequin”, con una estimación de 120 millones de dólares. Ninguna de las dos se ha visto en público desde hace medio siglo.

Helena Newman, directora de arte impresionista y moderno de Sotheby’s, señaló que la colección era como un “mini-Musée d’Orsay”, el museo parisino que alberga una de las mayores colecciones del mundo de obras impresionistas y posimpresionistas.

Newman afirmó: “En mis más de 30 años en Sotheby’s, nunca he tenido el privilegio de gestionar una colección con un contenido y un nivel como este”.

Newman explicó que la pintura de van Gogh de castaños en flor capta la “explosión de energía y vitalidad” que el artista sintió tras su salida de un asilo psiquiátrico en mayo de 1890. Se quitó la vida dos meses después.

El retrato de Cézanne es una de cuatro pinturas del hijo del artista vestido como la figura de Arlequín del mundo de los payasos. Las otras tres están en importantes museos.

También forman parte de la colección paisajes urbanos parisinos de Claude Monet y Camille Pissarro, una imagen de carreras de caballos de Edgar Degas y una escena de navegación de Pierre-Auguste Renoir, todas valoradas en decenas de millones de dólares.

El experto en arte Philip Hook, exsubastador de Sotheby’s, comentó que la colección “realmente es material de leyenda”, porque los coleccionistas no prestaron las obras para exposiciones.

“Nadie sabía realmente qué había en ella. Así que ahora, que esto se revele, es tremendamente emocionante”, dijo Hook.

“Presentaron una colección que, de manera bastante ingeniosa, está enfocada en conseguir una obra representativa de cada uno de los grandes nombres (del arte impresionista y posimpresionista), y eso es increíblemente difícil de lograr”, añadió. “Lo consiguieron con un estilo enorme, enorme, y con éxito”.

Newman indicó que es probable que la venta atraiga atención mundial, con posibles compradores que van desde multimillonarios tecnológicos estadounidenses hasta instituciones de Oriente Medio con grandes recursos y coleccionistas adinerados de Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Asia.

“En momentos en los que hay mucha incertidumbre macrogeopolítica global, es casi como si hubiera un regreso a obras realmente consolidadas, probadas y comprobadas” que son “incuestionablemente grandiosas”, dijo Newman.

“(Esta) colección impresionista con calidad de museo… es bastante rara”.

FUENTE: AP