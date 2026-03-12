americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nuggets remontan tras estar abajo por 20 puntos y vencen 136-131 a Spurs sin Wembanyama

SAN ANTONIO (AP) — Nikola Jokic anotó 31 puntos, capturó 20 rebotes y repartió 12 asistencias, Jamal Murray sumó 38 unidades y los Nuggets de Denver remontaron el jueves para vencer 136-131 a los Spurs para cortar la racha de cinco victorias de San Antonio que no contó con Victor Wembanyama por lesión.

El base de los Nuggets de Denver Jamal Murray avanza con el balón hacia la canasta ante el base de los Spurs de San Antonio Stephon Castle el jueves 12 de marzo del 2026. (AP Foto/Eric Gay)
El base de los Nuggets de Denver Jamal Murray avanza con el balón hacia la canasta ante el base de los Spurs de San Antonio Stephon Castle el jueves 12 de marzo del 2026. (AP Foto/Eric Gay) AP

El base de San Antonio Stephon Castle registró 30 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para su tercer triple-doble en la NBA.

Con los Spurs abajo 132-129, Castle lanzó un triple que rebotó en el aro con 20 segundos por jugar. Murray aseguró el triunfo con cuatro tiros libres consecutivos.

Tras estar abajo por 20 puntos al inicio del tercer cuarto, un triple de Murray le dio a Denver su primera ventaja de 121-119, con 4:38 restantes y que inició una racha de 11-0.

Wembanyama estaba en duda por molestias en el tobillo derecho y fue descartado después de pasar por el calentamiento previo al partido. Debe jugar en 13 de los últimos 16 partidos de San Antonio para ser elegible a los premios de fin de temporada.

Los Spurs tienen marca de 10-5 sin Wembanyama, quien observó desde la segunda fila del banquillo del equipo. San Antonio perdió por primera vez en 22 partidos cuando tenía una ventaja de 20 puntos.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba
ULTIMA HORA

Díaz-Canel anunciará mensaje nacional en medio de apagones y crisis económica en Cuba

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica
ULTIMA HORA

Régimen cubano dice estar listo para dialogar con EEUU en medio de presión de Trump y crisis económica

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter