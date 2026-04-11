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Nuggets ganan 11 al hilo tras vencer 127-107 al Thunder en duelo de suplentes rumbo a playoffs

DENVER (AP) — Jonas Valanciunas logró máximos de la temporada de 23 puntos y 17 rebotes, y los Nuggets de Denver vencieron la noche del viernes 127-107 al Thunder de Oklahoma City en un duelo de suplentes.

Jonas Valančiūnas (derecha), centro de los Nuggets de Denver, busca un pase mientras el defensa Branden Carlson, centro de el Thunder de Oklahoma City, marca su camino durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el viernes 10 de abril de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)
Jonas Valančiūnas (derecha), centro de los Nuggets de Denver, busca un pase mientras el defensa Branden Carlson, centro de el Thunder de Oklahoma City, marca su camino durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el viernes 10 de abril de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

Denver (53-28) ganó su 11.º partido consecutivo para asegurarse al menos el cuarto puesto de preclasificación en la Conferencia Oeste. Julian Strawther terminó con 22 puntos y David Roddy aportó un máximo de la temporada de 21.

Los Nuggets sentaron a toda su alineación titular pese a estar peleando por la ventaja de local en la primera ronda. Una racha de 21-5 para abrir el último cuarto les dio la victoria que necesitaban y los mantuvo en posición de aspirar al tercer puesto de preclasificación. Denver llegó con una ventaja de un partido sobre los Lakers de Los Ángeles, que recibían a Phoenix.

Los Nuggets, que cierran la temporada en San Antonio la noche del domingo, priorizaron el descanso por encima de la posición en la tabla.

Branden Carlson encabezó al Thunder con 23 puntos.

Con una rotación de apenas ocho jugadores, el Thunder recortó una desventaja de nueve puntos hasta ponerse 87-85 al final del tercer cuarto. Luego, Zeke Nnaji encestó un triple desde la esquina para Denver y encendió una racha de 17-0.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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