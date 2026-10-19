Nuevos planes para el arco de Trump no mencionan el "complejo militar" que prometió albergar

ARCHIVO - Una maqueta del arco triunfal propuesto por el presidente Donald Trump se exhibe en la Gran Feria Estatal Estadounidense, en el National Mall, el 27 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Jen Golbeck, archivo) AP

El más reciente lote de documentos de planificación forma parte de una reunión programada para dos días después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre y refleja el impulso del presidente republicano por dejar una huella duradera en Washington.

Los documentos incluyen mapas del sitio y representaciones del arco. Una respuesta a preguntas de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital solicitó una justificación del tamaño de la estructura — está previsto que mida 76 metros (250 pies) de altura. El Servicio de Parques Nacionales, que forma parte del Departamento del Interior, citó el 250mo aniversario de la fundación del país.

“La propuesta del Arco del Triunfo es la contribución celebratoria de la generación estadounidense del semiquincentenario”, escribió la agencia.

Trump manifestó en septiembre que aceptó, a petición de las fuerzas armadas, convertir la estructura en un “Complejo Militar/Arco del Triunfo de primera categoría” y que almacenará drones y municiones, además de permitir la presencia de francotiradores.

Un portavoz del Departamento del Interior señaló en una declaración enviada por correo electrónico que la estructura podría albergar esas características, aunque no estuvieran especificadas en los planes.

“El diseño actual del Arco del Triunfo es capaz de acomodar las funciones de seguridad nacional — y más — destacadas en la publicación del presidente en Truth Social”, expresó el portavoz no identificado en la declaración enviada por correo electrónico.

El arco se propone para una rotonda adyacente al Memorial Bridge que conecta la capital del país con el norte de Virginia. Al igual que otros proyectos en torno a la capital que Trump impulsa, enfrenta impugnaciones legales.

Entre los otros están el salón de baile de la Casa Blanca, el cambio de nombre y la renovación del Kennedy Center, así como la reconstrucción de un campo de golf en East Potomac Park, lo que podría reducir significativamente el acceso del público a senderos para correr y andar en bicicleta.

Los opositores al arco sostienen que es demasiado grande y que alterará la vista entre el Lincoln Memorial y el Cementerio Nacional de Arlington, concebida para simbolizar la reunificación del Norte y el Sur después de la Guerra Civil.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP